|
Кремль начал новый этап информационной операции в Беларуси
Источник материала: Партизан
Эксперт считает, Кремль атакует Беларусь не "зелеными человечками", а пропагандой
После встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября Кремль начал новый этап информационной операции в Беларуси. Ее цель — усиление российского влияния на Беларусь, контроль Кремля над силовым блоком Беларуси и дальнейшая изоляция режима Лукашенко,
Что подтолкнуло российское руководство к этому и с помощью каких средств осуществляются планы Кремля? Как работает российская пропаганда и какие темы прежде всего разрабатывает? Рассуждает директор по исследованиям международной безопасности европейской экспертной ассоциации iSANS Мария Авдеева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт считает, Кремль атакует Беларусь не "зелеными человечками", а пропагандой
|
Свежие газеты
Архив (Разное)