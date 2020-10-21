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Кремль начал новый этап информационной операции в Беларуси

21.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт считает, Кремль атакует Беларусь не "зелеными человечками", а пропагандой

После встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября Кремль начал новый этап информационной операции в Беларуси. Ее цель — усиление российского влияния на Беларусь, контроль Кремля над силовым блоком Беларуси и дальнейшая изоляция режима Лукашенко, пишет Еврорадио.

Что подтолкнуло российское руководство к этому и с помощью каких средств осуществляются планы Кремля? Как работает российская пропаганда и какие темы прежде всего разрабатывает? Рассуждает директор по исследованиям международной безопасности европейской экспертной ассоциации iSANS Мария Авдеева.
 
 
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Эксперт считает, Кремль атакует Беларусь не "зелеными человечками", а пропагандой
 
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