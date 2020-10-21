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Минск снова лишился главного архитектора: «Новое руководство меняет команду»

21.10.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Двадцатого октября Минск снова остался без главного архитектора. Ольга Радченко занимала этот пост чуть меньше года. «Я написала „по соглашению сторон“, с моим предложением согласились и буквально на следующий день все решилось», — сказала Onliner Ольга Александровна.

— Новое руководство меняет команду. Уволилась я вчера и теперь буду работать в новой должности. Какой — пока не скажу: предложений много, — прокомментировала Радченко.

Напомним, что руководителем Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Радченко стала в декабре прошлого года. Как писала в 2017 году газета «На стройках Минска», Ольга Радченко с красным дипломом окончила Минский архитектурно-строительный техникум, а в 2000 году — политехнический университет, после чего была принята на работу в «Минскпроект». Там она доросла до руководителя архитектурной мастерской.

Что же касается должности главного архитектора, то с ней явно творится что-то не то. В марте 2019 года по подозрению в получении взятки был задержан председатель Комитета архитектуры и градостроительства главный архитектор Минска Павел Лучинович. Почти девять месяцев власти города не могли подобрать подходящую кандидатуру на эту должность. В мае на нее был назначен Алексей Мартынов, но он покинул свое кресло, не продержавшись и месяца. Теперь городу снова нужно искать подходящую кандидатуру.

 
Теги: Минск
 
 
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Двадцатого октября Минск снова остался без главного архитектора. Ольга Радченко занимала этот пост чуть меньше года. «Я написала „по соглашению сторон“, с моим...
 
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