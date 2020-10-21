Все руководство страны собирается во Дворце независимости

Источник материала: Onliner

Премьер-министр, главы обеих палат Парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, губернаторы приехали во Дворец независимости. «Пул Первого» сообщает о более чем 20 участниках. «Обсуждать будут самые горячие темы, — говорится в сообщении. — День обещает быть интересным».



