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Все руководство страны собирается во Дворце независимости
Источник материала: Onliner
Премьер-министр, главы обеих палат Парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, губернаторы приехали во Дворец независимости. «Пул Первого» сообщает о более чем 20 участниках. «Обсуждать будут самые горячие темы, — говорится в сообщении. — День обещает быть интересным».
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Премьер-министр, главы обеих палат Парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, губернаторы приехали во Дворец независимости. «Пул Первого»...
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