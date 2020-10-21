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На видео попало, как дедушка чудом разминулся с Audi (видео)

21.10.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жесткий инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Карла Маркса в Гродно. Водитель Audi совершил опасное опережение и чудом не сбил пожилого человека, вышедшего из-за автобуса. Ситуацию зафиксировал видеорегистратор.

«Это переход вблизи монастыря бригиток в Гродно, где после реконструкции долгое время не было знаков „Пешеходный переход“ и до сих пор нет дорожной разметки,пишет AutoGodno. — Водитель Audi решился опередить автобус, который двигался медленно (вероятно, его водитель видел впереди пешехода и отпустил педаль газа, стоп-сигналы не включились). Оказавшись в левой полосе, водитель Audi заметил пешехода, выжал тормоз и резко объехал пешехода справа. Между пожилым мужчиной и автомобилем оставалось сантиметров 20. Писк резины слышен даже на видео».

«Знал ли водитель Audi, что перед ним будет пешеходный переход и что на проезжей части может быть человек? Неясно, — резюмируется в заметке. — Зато очевидно, что на улицах города агрессивное вождение регулярно приводит к неприятным последствиям».

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Теги: Гродно
 
 
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Жесткий инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Карла Маркса в Гродно. Водитель Audi совершил опасное опережение и чудом не сбил пожилого человека,...
 
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