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На видео попало, как дедушка чудом разминулся с Audi (видео)
Источник материала: Onliner
Жесткий инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Карла Маркса в Гродно. Водитель Audi совершил опасное опережение и чудом не сбил пожилого человека, вышедшего из-за автобуса. Ситуацию зафиксировал видеорегистратор.
«Это переход вблизи монастыря бригиток в Гродно, где после реконструкции долгое время не было знаков „Пешеходный переход“ и до сих пор нет дорожной разметки, —
«Знал ли водитель Audi, что перед ним будет пешеходный переход и что на проезжей части может быть человек? Неясно, — резюмируется в заметке. — Зато очевидно, что на улицах города агрессивное вождение регулярно приводит к неприятным последствиям».
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Жесткий инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Карла Маркса в Гродно. Водитель Audi совершил опасное опережение и чудом не сбил пожилого человека,...
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