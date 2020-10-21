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Доллар продолжает лететь вниз
Источник материала: Навiны
Американская валюта продолжает свое падение на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар, по данным на 10:10, теряет 0,0141 пункта и торгуется на уровне 2,5488 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции укрепляют:
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Американская валюта продолжает свое падение на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
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