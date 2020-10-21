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Западная Европа несет Беларуси фронтальные разделы

21.10.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня днем на погоду Беларуси окажет влияние фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.

Западная Европа несет Беларуси фронтальные разделы

Ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Погода в регионах:

  • Брест +11..+13°C;
  • Витебск +6..+8°C;
  • Гомель +8..+10°C;
  • Гродно +9..+11°C;
  • Могилев +6..+8°C;
  • Минск +7..+9°C.
 
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Сегодня днем на погоду Беларуси окажет влияние фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.
 
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