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Западная Европа несет Беларуси фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
Сегодня днем на погоду Беларуси окажет влияние фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.
Ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный.
Погода в регионах:
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Сегодня днем на погоду Беларуси окажет влияние фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.
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