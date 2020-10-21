Роуминг между Беларусью и Россией пока не отменяется

В вопросе отмены роуминга между РФ и Беларусью отмечен прогресс — с 1 ноября в тестовом режиме операторы перейдут на новую тарификацию, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам прошедшего 20 октября заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.





«Здесь отмечен явный прогресс. С 1 ноября операторы переходят в тестовый режим по новой системе тарификации. Это еще не полная отмена роуминга, но резко сокращается его стоимость. Порядок цифр примерно такой: было 30 центов за минуту, станет 1,5 цента — в 20 раз», — приводит слова Рапоты Постоянный комитет Союзного государства.

«Специалисты посмотрят, как это будет работать, а дальше будут развивать тему в направлении отмены роуминга — насколько это будет возможно. Но прогресс очевиден, и мы должны сказать спасибо министрам связи наших стран, которые продуктивно и эффективно над этим работают», — отметил Рапота.

Переговоры по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства Беларусь и Россия ведут с 2017 года.

Соответствующая дорожная карта предусматривает одномоментное (с сентября 2020 года) вступление в силу договоренностей, достигнутых по итогам реализации трех этапов: установления единой ставки международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов связи Беларуси и России; снижения операторами сотовой связи межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга (голос, СМС, передача данных); формирования операторами сотовой связи двух стран абонентских розничных тарифов на услуги международного роуминга.