В день ультиматума Тихановской власти задумали провести мегамитинг за Лукашенко

Источник материала: KYKY

До ультиматума Светланы Тихановской осталось четыре дня.

Ранее беларуский лидер потребовала , чтобы до 25 октября Александр Лукашенко подал в отставку, на улицах прекратилось насилие и всех политзаключенных отпустили на свободу. Тихановская пригрозила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят покупки в государственных магазинах.

Сам Лукашенко выполнять условия Тихановской не торопится. Напротив, вчера он косвенно ответил на ультиматум и пообещал навести порядок в Минске в это воскресенье. Также, судя по сообщениям, которые получают СМИ, 25 октября в столице должен состояться провластный «мегамитинг» — власти уже активно собирают массовку из регионов.

«Выглядит так, будто районам озвучили план по количеству участников [акции за Лукашенко] , а руководители на местах выкручиваются, чтобы его выполнить. Ехать никто особо не рвется, поэтому на некоторых предприятиях за поездку даже предлагают деньги», — пишет «Наша Нива».

«Отец работает в Молодечно, [название предприятия знает редакция «НН»]. Сегодня проходило собрание по поводу провластного митинга 25 октября. «Доведенная» численность от Молодечненского района — 1500 человек. Оплата, как я понял, за счет организаций», — рассказал «Нашей Ниве» читатель. Подобные сообщения приходят из Витебской, Могилевской, Брестской и других областей.

Обложка: «Наша Нива».