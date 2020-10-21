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Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны

21.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

До 25 октября Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь собирает предложения от политических партий, общественных объединений и граждан страны по реформе Конституции. Какие предложения уже поступили в парламент, каким образом будут приниматься изменения в Конституцию, насколько они реально изменят политический климат в стране – на эти и другие вопросы ответят участники встречи.

В круглом столе примут участие:

  • судья Конституционного суда, принимавший участие в подготовке действующей Конституции, Александр МАРЫСКИН;
  • председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег ГАЙДУКЕВИЧ;
  • председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий ЗАДНЕПРЯНЫЙ;
  • заместитель председателя Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр ШАТЬКО;
  • политолог Юрий ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 22 октября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В четверг, 22 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате пройдет круглый стол на тему: "Конституционная реформа в Беларуси: новые...
 
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