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Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны
21.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
До 25 октября Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь собирает предложения от политических партий, общественных объединений и граждан страны по реформе Конституции. Какие предложения уже поступили в парламент, каким образом будут приниматься изменения в Конституцию, насколько они реально изменят политический климат в стране – на эти и другие вопросы ответят участники встречи.
В круглом столе примут участие:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 22 октября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В четверг, 22 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате пройдет круглый стол на тему: "Конституционная реформа в Беларуси: новые...
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