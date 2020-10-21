Зарплата - 16 тысяч рублей. Кому наниматели готовы платить намного больше среднего и что нужно уметь

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в стране, по данным Белстата, в августе составила 1276 рублей. Вместе с тем, даже несмотря на кризис, в стране хватает вакансий с зарплатами намного выше среднего. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии с максимальными заработками сейчас есть в Беларуси и что нужно уметь для того, чтобы их занять. В подборке мы не учитывали вакансии для IT-специалистов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Две вакансии с самыми высокими зарплатами предлагает компания BySky, которая позиционирует себя как первого в Беларуси оператора деловой авиации. Она ищет командира воздушного судна — инструктора на зарплату от 16 670 рублей, а также командира воздушного судна на зарплату от 14 960 рублей. В обоих случаях нужно высшее авиационное образование по специальности «пилот», допуск к управлению самолетом Learjet 60XR, 10 лет стажа, английский язык не менее 4-го уровня ИКАО, определенное количество часов налета (не менее 2000 в первом случае, 1500 — во втором).

От 13 250 рублей готовы платить заместителю директора ООО «Максбет». Требования — знание английского и иврита, не менее 10 лет работы в сфере игорного бизнеса, не менее 10 лет работы в международной компании, а также не менее 5 лет работы в компании, связанной с игорным бизнесом, за пределами Беларуси.

Компания ООО «Чайна Телеком БЛР», работающая в индустриальном парке «Великий камень», ищет менеджера по региональному развитию на зарплату от 12 400 рублей. Среди требований — свободное владение русским, английским и китайским языками, не менее 5 лет работы на руководящих должностях в сфере радиосвязи или телекоммуникационных услуг, опыт работы в маркетинге.

Командира воздушного судна ищет и авиакомпания «Белавиа». Ему готовы платить от 12 000 рублей. Нужно управлять воздушным судном «Боинг-737» и иметь уровень английского не ниже 4-го уровня ИКАО. К слову, таких позиций у авиакомпании сразу 5.

Хоккейному клубу «Динамо-Минск» требуются спортсмены-инструкторы (всего позиций 6) на зарплату от 10 000 рублей. Нужен опыт работы в КХЛ, НХЛ, АХЛ, а вот образования достаточно общего среднего.

В компании BySky есть еще одна вакансия, на этот раз для второго пилота. Платить готовы от 9770 рублей. Требования — допуск к полетам в качестве второго пилота воздушного судна Learjet 60XR, высшее или среднее специальное авиационное образование по специальности «пилот», общий налет не менее 1000 часов в качестве пилота, английский язык не менее 4-го уровня ИКАО.

Вакансия второго пилота есть и у авиакомпании «Белавиа», зарплату обещают чуть ниже, чем в предыдущем варианте — от 9500 рублей. Нужно управлять воздушным судном «Боинг-737» и владеть английским на 4-м уровне ИКАО. Таких позиций сейчас свободно 5.

В СООО «Оазис-Групп» в Минске требуется заместитель директора по логистике на зарплату от 7400 рублей. Требования к кандидатам такие: не менее 5 лет работы на аналогичной должности (производство и дистрибуция соков и напитков, детского питания, пива), свободное владение английским, готовность к командировкам.

А компании ООО «ВиЭфЭс Бай» в Минске требуется директор. Платить готовы от 6965 рублей. Кандидату нужно 7 лет опыта работы, свободное владение английским, опыт взаимодействия с дипломатическими миссиями и представительствами иностранных государств.

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Медицинский центр «Лодэ» ищет заведующего стоматологическим центром. Среди требований к кандидатам — высшее медицинское образование по специальности «стоматология», переподготовка по специальности «организация здравоохранения», опыт работы руководителем стоматологического отделения от 5 лет, приветствуется опыт работы в должности главного врача или заместителя директора по медицинской работе. Платить готовы от 5000 рублей на руки.

Еще одна вакансия с зарплатой от 5000 рублей — начальник управления логистики в группе компаний «Марк Формэль». Требуется не менее 5 лет опыта на руководящей должности в сфере логистики в крупной производственно-торговой компании, высшее техническое образование, опыт оптимизации систем WMS, знание 1С: 8.3. Работать придется в Заславле, но работников из Минска готовы возить на корпоративном транспорте.

Компании «Интертрансавто» требуется руководитель службы персонала на зарплату от 1500 до 2000 евро до вычета налогов. Кандидат должен иметь опыт работы в должности заместителя директора по работе с персоналом в крупных производственных компаниях от 3 лет, иметь опыт подбора уникальных специалистов и топ-менеджеров, хорошо знать Трудовой кодекс, знание иностранного языка будет плюсом. Рабочее место находится в Дзержинске (туда организуют подвоз), также обещают оплату топлива и мобильной связи.

В медцентре «Лодэ» есть еще одна медицинская вакансия — врач-уролог с зарплатой от 4000 рублей на руки. Нужен опыт работы по специальности от 8 лет, первая или высшая категория, высшее медицинское образование и в дополнение к нему — переподготовка по специальности «урология», переподготовка по УЗД, курсы повышения квалификации по андрологии.

Компания Domino’s ищет начальника отдела развития сети и готова платить ему от 3000 рублей на руки. От кандидатов ожидают опыта работы от 3 лет в должности начальника отдела развития сети, заместителя директора или менеджера по развитию сети, наличия высшего образования (желательно технического или экономического), готовности к командировкам в областные города. Помимо зарплаты, работнику будут компенсировать стоимость топлива и мобильной связи, оплату парковочного места.

В топе вакансий с самыми высокими зарплатами есть предложения не только в Минске. Так, ОАО Витебская бройлерная птицефабрика хочет нанять главного специалиста по молочному скотоводству на зарплату от 3000 рублей на руки. Требуется высшее образование в области зоотехнии или ветеринарии, опыт работы в молочном скотоводстве от 5 лет. Работать придется шесть дней в неделю, зато предоставляется служебное жилье и автомобиль.

В ООО «ЮниСтор Групп» требуется менеджер по работе с ключевыми клиентами. Нужен опыт работы в аналогичной должности от 1 года, обязательно — наличие личного авто и прав категории В, знание техники продаж и навыки переговоров с торговыми сетями. Зарплата составляет от 3000 рублей до вычета налогов.

Руководителя отдела продаж ищет компания «Аплинк Нетворкс» на зарплату от 3000 рублей до вычета налогов. Среди требований — работа на аналогичной должности не менее 2 лет, опыт работы в сфере продаж продуктов в сфере энергетики, связи или АСУ не менее 4 лет, высшее техническое образование.

Для специалиста по отоплению и вентиляции есть вакансия в компании ОДО «Айрон» с зарплатой от 3000 рублей до вычета налогов. Требуется опыт работы от 6 лет, наличие квалификационного аттестата, знание нормативно-технической базы, опыт согласований в государственных организациях.

А в компании Dream Makers ищут интернет-маркетолога на зарплату от 2500 до 3500 рублей до вычета налогов. Чтобы занять эту должность, нужен практический опыт руководства отделом digital marketing, владеть технологиями работы в интернете, иметь опыт успешных рекламных кампаний в интернете, опыт продвижения товаров на крупных маркетплейсах.