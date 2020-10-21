Зарплата - 16 тысяч рублей. Кому наниматели готовы платить намного больше среднего и что нужно уметь

Средняя зарплата в стране, по данным Белстата, в августе составила 1276 рублей. Вместе с тем, даже несмотря на кризис, в стране хватает вакансий с зарплатами намного выше среднего. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии с максимальными заработками сейчас есть в Беларуси и что нужно уметь для того, чтобы их занять. В подборке мы не учитывали вакансии для IT-специалистов.
Топ-10 из общереспубликанского банка вакансий: много предложений для пилотов, а также замдиректоров и спортсменов
Две вакансии с самыми высокими зарплатами предлагает компания BySky, которая позиционирует себя как первого в Беларуси оператора деловой авиации. Она ищеткомандира воздушного судна — инструктора на зарплату от 16 670 рублей, а такжекомандира воздушного судна на зарплату от 14 960 рублей. В обоих случаях нужно высшее авиационное образование по специальности «пилот», допуск к управлению самолетом Learjet 60XR, 10 лет стажа, английский язык не менее 4-го уровня ИКАО, определенное количество часов налета (не менее 2000 в первом случае, 1500 — во втором).
От 13 250 рублейготовы платить заместителю директора ООО «Максбет». Требования — знание английского и иврита, не менее 10 лет работы в сфере игорного бизнеса, не менее 10 лет работы в международной компании, а также не менее 5 лет работы в компании, связанной с игорным бизнесом, за пределами Беларуси.
Компания ООО «Чайна Телеком БЛР», работающая в индустриальном парке «Великий камень», ищетменеджера по региональному развитию на зарплату от 12 400 рублей. Среди требований — свободное владение русским, английским и китайским языками, не менее 5 лет работы на руководящих должностях в сфере радиосвязи или телекоммуникационных услуг, опыт работы в маркетинге.
Командира воздушного суднаищет и авиакомпания «Белавиа». Ему готовы платить от 12 000 рублей. Нужно управлять воздушным судном «Боинг-737» и иметь уровень английского не ниже 4-го уровня ИКАО. К слову, таких позиций у авиакомпании сразу 5.
Хоккейному клубу «Динамо-Минск» требуютсяспортсмены-инструкторы (всего позиций 6) на зарплату от 10 000 рублей. Нужен опыт работы в КХЛ, НХЛ, АХЛ, а вот образования достаточно общего среднего.
В компании BySky есть еще одна вакансия, на этот раз для второго пилота. Платить готовы от 9770 рублей. Требования — допуск к полетам в качестве второго пилота воздушного судна Learjet 60XR, высшее или среднее специальное авиационное образование по специальности «пилот», общий налет не менее 1000 часов в качестве пилота, английский язык не менее 4-го уровня ИКАО.
Вакансия второго пилотаесть и у авиакомпании «Белавиа», зарплату обещают чуть ниже, чем в предыдущем варианте — от 9500 рублей. Нужно управлять воздушным судном «Боинг-737» и владеть английским на 4-м уровне ИКАО. Таких позиций сейчас свободно 5.
В СООО «Оазис-Групп» в Минске требуетсязаместитель директора по логистике на зарплату от 7400 рублей. Требования к кандидатам такие: не менее 5 лет работы на аналогичной должности (производство и дистрибуция соков и напитков, детского питания, пива), свободное владение английским, готовность к командировкам.
А компании ООО «ВиЭфЭс Бай» в Минске требуетсядиректор. Платить готовы от 6965 рублей. Кандидату нужно 7 лет опыта работы, свободное владение английским, опыт взаимодействия с дипломатическими миссиями и представительствами иностранных государств.
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Медицинский центр «Лодэ» ищетзаведующего стоматологическим центром. Среди требований к кандидатам — высшее медицинское образование по специальности «стоматология», переподготовка по специальности «организация здравоохранения», опыт работы руководителем стоматологического отделения от 5 лет, приветствуется опыт работы в должности главного врача или заместителя директора по медицинской работе. Платить готовы от 5000 рублей на руки.
Еще одна вакансия с зарплатой от 5000 рублей — начальник управления логистики в группе компаний «Марк Формэль». Требуется не менее 5 лет опыта на руководящей должности в сфере логистики в крупной производственно-торговой компании, высшее техническое образование, опыт оптимизации систем WMS, знание 1С: 8.3. Работать придется в Заславле, но работников из Минска готовы возить на корпоративном транспорте.
Компании «Интертрансавто» требуетсяруководитель службы персонала на зарплату от 1500 до 2000 евро до вычета налогов. Кандидат должен иметь опыт работы в должности заместителя директора по работе с персоналом в крупных производственных компаниях от 3 лет, иметь опыт подбора уникальных специалистов и топ-менеджеров, хорошо знать Трудовой кодекс, знание иностранного языка будет плюсом. Рабочее место находится в Дзержинске (туда организуют подвоз), также обещают оплату топлива и мобильной связи.
В медцентре «Лодэ» есть еще одна медицинская вакансия — врач-уролог с зарплатой от 4000 рублей на руки. Нужен опыт работы по специальности от 8 лет, первая или высшая категория, высшее медицинское образование и в дополнение к нему — переподготовка по специальности «урология», переподготовка по УЗД, курсы повышения квалификации по андрологии.
Компания Domino’s ищетначальника отдела развития сети и готова платить ему от 3000 рублей на руки. От кандидатов ожидают опыта работы от 3 лет в должности начальника отдела развития сети, заместителя директора или менеджера по развитию сети, наличия высшего образования (желательно технического или экономического), готовности к командировкам в областные города. Помимо зарплаты, работнику будут компенсировать стоимость топлива и мобильной связи, оплату парковочного места.
В топе вакансий с самыми высокими зарплатами есть предложения не только в Минске. Так, ОАО Витебская бройлерная птицефабрика хочет нанять главного специалиста по молочному скотоводству на зарплату от 3000 рублей на руки. Требуется высшее образование в области зоотехнии или ветеринарии, опыт работы в молочном скотоводстве от 5 лет. Работать придется шесть дней в неделю, зато предоставляется служебное жилье и автомобиль.
В ООО «ЮниСтор Групп» требуетсяменеджер по работе с ключевыми клиентами. Нужен опыт работы в аналогичной должности от 1 года, обязательно — наличие личного авто и прав категории В, знание техники продаж и навыки переговоров с торговыми сетями. Зарплата составляет от 3000 рублей до вычета налогов.
Руководителя отдела продажищет компания «Аплинк Нетворкс» на зарплату от 3000 рублей до вычета налогов. Среди требований — работа на аналогичной должности не менее 2 лет, опыт работы в сфере продаж продуктов в сфере энергетики, связи или АСУ не менее 4 лет, высшее техническое образование.
Для специалиста по отоплению и вентиляцииесть вакансия в компании ОДО «Айрон» с зарплатой от 3000 рублей до вычета налогов. Требуется опыт работы от 6 лет, наличие квалификационного аттестата, знание нормативно-технической базы, опыт согласований в государственных организациях.
А в компании Dream Makers ищутинтернет-маркетолога на зарплату от 2500 до 3500 рублей до вычета налогов. Чтобы занять эту должность, нужен практический опыт руководства отделом digital marketing, владеть технологиями работы в интернете, иметь опыт успешных рекламных кампаний в интернете, опыт продвижения товаров на крупных маркетплейсах.