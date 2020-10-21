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Лукашенко: В ноябре рассмотрим бюджет, в декабре - подготовку к Всебелорусского народноve собранию (Update)

21.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики и финансам, общественной безопасности и политической сферы, сообщил канал «Пул первого».

На совещание вызваны премьер, председатели обеих палат парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, главы облисполкомов.

 
 
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Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики и финансам, общественной безопасности и политической сферы, На совещание вызваны премьер, главы обеих палат...
 
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