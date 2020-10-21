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Лукашенко: В ноябре рассмотрим бюджет, в декабре - подготовку к Всебелорусского народноve собранию (Update)
Источник материала: АФН
Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики и финансам, общественной безопасности и политической сферы, сообщил канал «Пул первого».
На совещание вызваны премьер, председатели обеих палат парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, главы облисполкомов.
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Лукашенко: В ноябре рассмотрим бюджет, в декабре - подготовку к Всебелорусского народноve собранию (Update)
Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики и финансам, общественной безопасности и политической сферы, На совещание вызваны премьер, главы обеих палат...
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