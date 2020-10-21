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Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну

21.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Космический зонд OSIRIS-REx сблизился с астероидом Бенну и взял образцы грунта. Трансляция велась на сайте NASA.

Зонд OSIRIS-REx на скорости 10 см в секунду опустился к поверхности астероида и должен был коснуться ее всего на несколько секунд.

Зонд был запущен с мыса Канаверал в штате Флорида в сентябре 2016 года. Он добрался до Бенну в декабре 2018 года и чуть позже впервые вышел на орбиту астероида. Зонд должен вернуться на Землю в сентябре 2023 года и доставить образцы грунта.

Бенну — старый астероид, находящийся на расстоянии более 320 млн км от Земли. Некоторые минеральные фрагменты Бенну могут быть старше Солнечной системы. Диаметр астероида составляет 492 м.

Исследование Бенну позволит ученым заглянуть в раннюю Солнечную систему и узнать больше о том, как зародилась жизнь на Земле, отмечает NASA.

 
 
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Космический зонд OSIRIS-REx сблизился с астероидом Бенну и взял образцы грунта. Трансляция велась на сайте NASA.
 
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