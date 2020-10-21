







"Всё руководство страны собирается во Дворце Независимости. Премьер-министр, главы обеих палат парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, главы областей. Более 20 участников", - передает телеграм-канал.





По данным канала, на совещании будут обсуждаться вопросы:

- экономика и финансы - политическая сфера - общественная безопасность.





Напомним, 25 октября истекает срок Народного ультиматута, который Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко.





Накануне Лукашенко пообещал «навести порядок в столице в воскресенье». Правда, непонятно, какким образом. Сегодня стало известно, что власти на 25 октября запланировали альтернативный "марш", на который в приказном порядке с "явкой в 100%" собирают подневольных бюджетников со всей страны.





Тем временем, как сообшает телеграм-канал @motolkohelp, "в бота пишут про разные акции, которые люди готовы делать с понедельника, и, чую, даже люди не ожидают такого масштаба, не то что власть".



