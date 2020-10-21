От спецназовца с главного кадра 9 августа ушла жена - звезда белорусского фитнеса

Трибуна. События первых дней после президентских выборов-2020, кажется, навсегда отложились в памяти белорусов – по крайней мере, некоторые кадры, зафиксировавшие развернутую силовиками бойню, стереть оттуда будет непросто. В этом ряду точно есть фото с растерянным спецназовцем, стоящим над бесчувственным телом демонстранта в ночь с 9 на 10 августа, пишет













Лежавшего на земле – им оказался минчанин Евгений Заичкин – тогда успели внести в число погибших на акциях протеста, но, к счастью, обошлось: парень отделался сотрясением мозга, повреждением шейного отдела позвоночника и еще несколькими травмами, зафиксированными в заключении БСМП, куда он попал той же ночью.





Позже силовик с фото рассказал, что не только не бил Заичкина, но и, наоборот, помог и вызвал скорую парню, у которого «было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение».





Однако в такой версии есть некоторые странности: в эпикризе пострадавшего была отметка о проведении анализа на алкоголь, но без указания о выявленном промилле – и лишь через несколько недель появилась новая версия документа, уже свидетельствующая об опьянении.





Как бы там ни было, этим история не закончилась: данные спецназовца со знаменитого кадра утекли в Сеть – им оказался офицер внутренних войск Тимур Гришко.





Впрочем, полный деанон был лишь первым звеном цепи неприятностей для него – в середине сентября подала на развод жена «вэвэшника» Лилия Салимгареева, чемпионка Беларуси по бодибилдингу. 20 октября состоялось заседание суда, по итогам которого брак был окончательно расторгнут.









«Так угодно обществу, так будет лучше для меня и для него. Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали «чтоб ты сдохла». Так мне будет и лучше, и безопаснее», – Салимгареева прокомментировала решение о разводе для «Нашай Нiвы».





На вопрос, за что ей желали смерти, Лилия отвечает так: «Будто бы это я хожу [на улице] и стала военной. А люди так думали. Сначала я рыдала и забивалась, а потом начала отвечать: «И вам туда же». Это ненормально так говорить! Я уже писала, что вы поступаете так же, как «красно-зеленые», только давите морально, а те – физически. Я устала. До сих пор мне пишут, очень тяжело это все выносить и осознавать».





При этом она отметила, что, если бы не августовская ситуация, «наверное, развода бы не было».





В общем, Лилия попала в крайне неприятную ситуацию и получила совсем не ту славу, о которой мечтала. Нацеливалась она совсем на другое: в 2017-м Салимгареева стала абсолютной чемпионкой Беларуси по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини (это там, где бронзовые поджарые девушки дефилируют по сцене, позируют, а жюри ставят за это баллы) и планировала прокачиваться в этом дальше – мечтала стать профессионалом, выступать на соревнованиях в США и ради осуществления мечты готова была пойти на многое.





Три года назад автор «Трибуны» Тарас Щирый встретился с Лилией и записал рассказ бикинистки о тяжелом спорте, мужиках-нытиках, девочках для съема, искусственной груди и трэше, который творился в белорусских ночных клубах.









В контексте нынешних событий та беседа интересна еще и рассуждениями тогда незамужней Лилии о потенциальном будущем избраннике. Например, спортсменка рассказывала, что хоть она и выступает в фитнес-бикини, но ее «не привлекают огромные качки».





Возле себя Салимгареева видела «среднестатистического мужчину, который просто поддерживает фигуру». Под такое определение вполне подпадает офицер спецназа, ранее добивавшийся успехов в боксе.





В те времена у Лилии был молодой человек, но спорт для нее был важнее отношений – ради соревнований девушка даже увеличила грудь.





«Как отреагировал парень? Спросил, зачем мне это нужно. Сказала, что в обычной жизни мне это не нужно, зато нужно для спорта. Я бы в любом случае это сделала. Нужно понимать, что сейчас в моей жизни есть две важные составляющие – мама и спорт. Все остальное пока находится на втором плане.





Спорт на данный момент для меня важнее личной жизни. Но мой мужчина это понимает, за что я ему очень благодарна. В отношениях со мной нужно строго подстраиваться под меня и мой график. На попятную я не пойду», – делилась Лилия.









Рассказывала девушка и о бонусах романтических отношений с бикинисткой. «Секс перед соревнованиями – это круто. Ты всю свою агрессию должна где-то выплеснуть и выйти выступать спокойной на все сто процентов. Во всех смыслах. И не повезло той бикини, у которой нет мужчины во время подготовки».





Также, несмотря на тогдашние отношения, Лилия спокойно говорила о чертах характера, которые хотела бы видеть в своем спутнике жизни: «Если бы я встретила сильного мужчину, который мог бы меня подавить, то тогда мне было бы проще.





А так у меня у самой очень сильный характер. Просто мужчина должен оберегать, защищать, помогать, обеспечивать. Это заложено в генах. Но если мужчина слабее меня, то для чего он мне такой? Правда? А сейчас проблема многих мужчин как раз таки в том, что они нытики».





Завершалось же то интервью в 2017-м вопросом, кем себя видит Лилия через десять лет. Среди прочего девушка тогда предположила, что к этому сроку у нее уже будет муж – и «без разницы, кем он будет работать», главное, чтобы она его любила.





Как видим, брак в жизни Лилии действительно случился, но 2020-й показал, что иногда профессия все-таки имеет значение.