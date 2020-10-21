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Павлу Северинцу продлили заключение до 20 декабря
Источник материала: Партизан
Об этом сообщила жена политика Ольга Северинец.
"Павлу Северинцу продлили срок следствия ещё на два месяца до 20 декабря", - написала Ольга Северинец в Facebook.
Северинец был задержан 7 июня возле дома после возвращения с протестной акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста. Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца).
Также у Северинца остались не отбытыми 30 суток, полученные за участие в акциях против углубления интеграции с Россией, которые проходили в декабре прошлого года.
В начале сентября Северинцу предъявили обвинение по уголовному делу об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК) и задержали еще на два месяца.
Северинец - один из основателей и бывший лидер молодёжной организации партии БНФ - "Молодой Фронт", один из лидеров партии Белорусская христианская демократия, признан правозащитниками политическим заключённым.
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Об этом сообщила жена политика Ольга Северинец.
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