Павлу Северинцу продлили заключение до 20 декабря









"Павлу Северинцу продлили срок следствия ещё на два месяца до 20 декабря", - написала Ольга Северинец в Facebook.





Северинец был задержан 7 июня возле дома после возвращения с протестной акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста. Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца).





Также у Северинца остались не отбытыми 30 суток, полученные за участие в акциях против углубления интеграции с Россией, которые проходили в декабре прошлого года.





В начале сентября Северинцу предъявили обвинение по уголовному делу об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК) и задержали еще на два месяца.





Северинец - один из основателей и бывший лидер молодёжной организации партии БНФ - "Молодой Фронт", один из лидеров партии Белорусская христианская демократия, признан правозащитниками политическим заключённым.



