На российском ТВ Лукашенко выдвинули ультиматум

Касательно заявлений Александра Лукашенко о дружбе с Россией она заявила, что для РФ «сейчас важнее результат, насколько Лукашенко сможет договориться со своим народом и насколько его заверениям поверят сами белорусы».





Зейналова отметила, что Минск получил от Москвы кредит на 500 млн долларов, «который сразу же вернулся в Россию в качестве долга за газ».





«Он должен понять, что следующий транш, который также уйдет на оплату долгов, будет очень сильно зависеть от того, как он выполнит свои обещания: и по транзиту нефтепродуктов через наши порты, и по референдуму по Конституции, после которого должны пройти выборы», — сказала ведущая.





При этом она подчеркнула, что Россия не вмешивается в дела Беларуси, но не хочет давать деньги тем, кто обещания не выполняет.



















