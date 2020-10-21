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Совет министров Беларуси прогнозирует рост доходов населения в 2021 году
21.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В следующем году население Беларуси должно получать на 7% больше, чем в этом. Такие цифры во вторник озвучили на заседании Совета министров в ходе обсуждения проектов социально-экономического развития страны. Речь шла также о денежно-кредитной политике и республиканском бюджете на 2021 год, сообщает «МИР 24».
В Минэкономики подчеркнули: социальная задача – обеспечить рост благосостояния белорусов, не допустить роста цен на значимые товары и безработицы,
Если все задачи будут выполнены, Минэкономики прогнозирует рост ВВП страны на 1,8%.
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В Минэкономики намерены не допустить роста цен на значимые товары и безработицы.
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