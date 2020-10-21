Совет министров Беларуси прогнозирует рост доходов населения в 2021 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В следующем году население Беларуси должно получать на 7% больше, чем в этом. Такие цифры во вторник озвучили на заседании Совета министров в ходе обсуждения проектов социально-экономического развития страны. Речь шла также о денежно-кредитной политике и республиканском бюджете на 2021 год, сообщает «МИР 24».

В Минэкономики подчеркнули: социальная задача – обеспечить рост благосостояния белорусов, не допустить роста цен на значимые товары и безработицы, построить около четырех миллионов квадратных метров жилья , из них четверть – с господдержкой. Экономический блок направлен на привлечение инвестиций.

«Стоит задача запуска нового инвестиционного цикла для восстановления роста экономики. Мы видим, что объем инвестиций может возрасти до 34 миллиардов рублей. Из этого объема 70% инвестиций будет направлено на модернизацию и создание новых производств», – уточнил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.

Если все задачи будут выполнены, Минэкономики прогнозирует рост ВВП страны на 1,8%.