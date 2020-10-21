Позвонить на мобильный в Россию станет в 20 раз дешевле с 1 ноября

Источник материала: Myfin

Фото: belta.by

По его словам, по роумингу отмечен был явный прогресс.



«С 1 ноября страны переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5», - сказал Григорий Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совмина Союзного государства, сообщает ТАСС.

Что в итоге?

Планируется посмотреть, как это будет работать и двигаться дальше в направлении отмены роуминга. Как отметил госсекретарь, всем операторам надо просчитать свои издержки, формы их компенсации и так далее.

«Но уже прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам связи, которые вообще достаточно продуктивно, эффективно над этим работают», - подытожил он достигнутые на настоящий момент договоренности.