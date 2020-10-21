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«Пройти мимо листьев и не сфоткаться… Никогда!» Собрали «инстаграмы» белорусов, которые поддались соблазну
Источник материала: Onliner
Многие не особо согласны принимать осень, хотя она в этом году достаточно мягкая и вообще уже устремилась отдать контроль за ситуацией зиме. Столбик термометра идет вниз, настроение — тоже. Если не успели пока сфотографироваться со всеми осенними атрибутами, поспешите. Ковер из желтых и прочих теплых оттенков листьев еще сохраняется. Пока же мы собираем фотки тех белорусов, которые сделали соответствующие фотографии по расписанию.
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