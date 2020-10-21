NASA успешно коснулась астероида в 321 миллионе километров от Земли

Источник материала: Onliner

Беспилотный аппарат OSIRIS-REx успешно своей роботизированной рукой (3,35 м в длину) коснулся астероида Бенну, взял пробы грунта и пыли с поверхности и теперь доставит их обратно на Землю в 2023 году. Об этом сообщает NASA .

Сейчас астероид находится на расстоянии 321 млн км от нашей планеты. Его исследование позволит ученым понять, как формировалась ранняя Солнечная система и какие ингредиенты помогли зародиться жизни на Земле. Так как Бенну — один из хорошо сохранившихся древних астероидов. OSIRIS-REx взял пробы грунта в двух местах на астероиде и быстро оторвался от его поверхности. В NASA этот маневр назвали «дай пять».

Сколько грунта удалось зачерпнуть в ходе операции, ученые узнают позднее. Если его будет недостаточно для анализа, то в январе следующего года операцию повторят. Если все в порядке, то в марте 2021 года беспилотный аппарат получит команду на возвращение домой и покинет окрестности астероида.