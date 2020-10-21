Google обвинили в монополизме, подали в суд

Источник материала: Onliner

Министерство юстиции США подало в суд на компанию Google. Ее винят в монопольном положении на рынке. Истец пишет, что компания сдерживала конкуренцию на рынке поисковых систем, заключала эксклюзивные контакты с другими компаниями об использовании поисковика Google поисковой системой по умолчанию. В частности, такое соглашение было достигнуто с Apple.

Минюст США считает, что такими действиями Google нарушала антимонопольное законодательство, замедляла рост поисковой отрасли. В иске называют показатель в 80%. Именно столько поисковых запросов в США проходит через серверы Google.

Google обвинения отрицает, в ответном письме четко объяснила государственным юристам, как можно сменить поисковую систему по умолчанию на разных устройствах.

Это первое антимонопольное разбирательство, которое началось против крупной технологической компании. Ранее в Конгрессе США проходили слушания о монопольном положении Google, Facebook, Amazon и Apple. Последние три компании могут стать следующими на очереди в суд.