«Это его беда – лживость во всём»: Нина Багинская отчитала Лукашенко за враньё о ней

Источник материала: KYKY

Нина Багинская ответила на слова Александра Лукашенко о ней и отчитала его за вранье. Об этом пишет «Свобода».

Вчера, 20 октября, Лукашенко на совещании по кадровым вопросам распорядился не задерживать на митингах 73-летнюю активистку Нину Багинскую. Так называемый президент произнес: «Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет хеять.

Я помню, что Нину Багинскую… в шутку говорю, что она еще в службе безопасности [Зенона] Позняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут».

«Это он говорит, чтобы оправдать свою охрану, в которой тысяча человек, — подчеркнула Нина Багинская в комментарии «Свободе». — А у Позняка никогда не было охраны, были друзья, которые с ним встречались, иногда шли рядом. Я была членом тогдашней партии БНФ, но когда в ней произошел раскол, то сразу предупредила единомышленников, что не буду сторонницей только позиции Позняка, а буду поддерживать всех, кто борется за демократию, язык и наши символы. Вот это и делаю как могу».

По мнению Нины Багинской, Лукашенко снова соврал про нее: «Это его беда — лживость во всем. Он якобы меня похвалил за преданность взглядам. Но не сказал, что у меня половину пенсии уже который год забирают [для оплаты многочисленных штрафов]. Разве это не репрессии? Уже который год я не плачу за транспорт, но сейчас простые пассажиры узнают, приветствуют, выражают поддержку, так и контролерам стыдно меня трогать».

Активистка назвала лицемерием приказ Лукашенко «не забирать Богинскую с улиц»: «Он хорошо знает мой возраст, который за 70 лет, и то, что у меня хроническая болезнь, у меня бывают приступы, вот недавно перед маршем вызвали скорую. Так это милиционеры деньги берегут, если не трогают меня на площадях, так как потом от проблем не отеребишься, только и всего».

Нина Багинская уверена, что символом протестов ее сделали журналисты и сами протестующие, прежде всего молодежь, а Лукашенко, как считает активистка, завидует людям, которые имеют настоящую, а не фейковую популярность.