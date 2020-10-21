﻿ «Это его беда – лживость во всём»: Нина Багинская отчитала Лукашенко за враньё о ней. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это его беда – лживость во всём»: Нина Багинская отчитала Лукашенко за враньё о ней

21.10.2020 11:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Нина Багинская ответила на слова Александра Лукашенко о ней и отчитала его за вранье. Об этом пишет «Свобода».

Вчера, 20 октября, Лукашенко на совещании по кадровым вопросам распорядился не задерживать на митингах 73-летнюю активистку Нину Багинскую. Так называемый президент произнес: «Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет хеять.

Я помню, что Нину Багинскую… в шутку говорю, что она еще в службе безопасности [Зенона] Позняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут».

«Это он говорит, чтобы оправдать свою охрану, в которой тысяча человек, — подчеркнула Нина Багинская в комментарии «Свободе». — А у Позняка никогда не было охраны, были друзья, которые с ним встречались, иногда шли рядом. Я была членом тогдашней партии БНФ, но когда в ней произошел раскол, то сразу предупредила единомышленников, что не буду сторонницей только позиции Позняка, а буду поддерживать всех, кто борется за демократию, язык и наши символы. Вот это и делаю как могу».

По мнению Нины Багинской, Лукашенко снова соврал про нее: «Это его беда — лживость во всем. Он якобы меня похвалил за преданность взглядам. Но не сказал, что у меня половину пенсии уже который год забирают [для оплаты многочисленных штрафов]. Разве это не репрессии? Уже который год я не плачу за транспорт, но сейчас простые пассажиры узнают, приветствуют, выражают поддержку, так и контролерам стыдно меня трогать».

Активистка назвала лицемерием приказ Лукашенко «не забирать Богинскую с улиц»: «Он хорошо знает мой возраст, который за 70 лет, и то, что у меня хроническая болезнь, у меня бывают приступы, вот недавно перед маршем вызвали скорую. Так это милиционеры деньги берегут, если не трогают меня на площадях, так как потом от проблем не отеребишься, только и всего».

Нина Багинская уверена, что символом протестов ее сделали журналисты и сами протестующие, прежде всего молодежь, а Лукашенко, как считает активистка, завидует людям, которые имеют настоящую, а не фейковую популярность.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нина Багинская ответила на слова Александра Лукашенко о ней и отчитала его за вранье. Об этом пишет «Свобода». Вчера, 20 октября, Лукашенко на совещании по кадровым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фанату выбрили портрет Роналду на затылке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика