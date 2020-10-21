Ветрено, но не холодно: точный прогноз погоды на четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Температура воздуха в четверг днем прогреется по западу страны до +18..+19°С, сообщили в гидрометцентре.

В целом же по республики температура воздуха ночью составит +4..+10°С, днем +11..+17°С, рассказали синоптики.

Они пояснили, что в четверг территория Беларуси окажется под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми начнет распространяться теплая воздушная с Западной Европы.

Ночью и утром на большей части страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Напомним, что в последние дни из-за неблагоприятных погодных условий - тумана и ветра - синоптики объявляли предупреждение .

Ранее метеорологи сообщали, что октябрь в текущем году ожидается теплее обычного , осадки будут в пределах нормы.

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