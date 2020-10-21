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Ветрено, но не холодно: точный прогноз погоды на четверг

21.10.2020 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Температура воздуха в четверг днем прогреется по западу страны до +18..+19°С, сообщили в гидрометцентре.

© Sputnik
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег

В целом же по республики температура воздуха ночью составит +4..+10°С, днем +11..+17°С, рассказали синоптики.

Они пояснили, что в четверг территория Беларуси окажется под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми начнет распространяться теплая воздушная с Западной Европы.

Ночью и утром на большей части страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Напомним, что в последние дни из-за неблагоприятных погодных условий - тумана и ветра - синоптики объявляли предупреждение.

Ранее метеорологи сообщали, что октябрь в текущем году ожидается теплее обычного, осадки будут в пределах нормы.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ранее метеорологи обещали, что температурные показатели октября в республике могут быть выше обычных.
 
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