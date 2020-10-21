Курс доллара в обменниках опустился ниже 2,55 рубля, а евро продолжает дорожать

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже падает третий день подряд, а евро — растет. В обменниках американскую валюту можно найти дешевле 2,55 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,58% — до 2,548 рубля, евро вырос на 0,11% — до 3,0221 рубля, а российский рубль упал на 0,37% — до 3,3062 рубля за 100 российских рублей (это данные на 11.09).

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,548 рубля (Альфа-Банк) и 2,549 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,546 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Цептер Банке — 3,07 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Альфа-Банке, БСБ Банке, Банке Дабрабыт — 3,023 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,017 рубля.