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Фанату выбрили портрет Роналду на затылке

21.10.2020 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поклонник нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду решил выразить свою любовь к футболисту через прическу, пишет championat.

Фанату выбрили портрет 35-летнего форварда на затылке. Видео с оригинальной прической в инстаграме еще летом выложил эквадорский барбер, специализирующийся на таких работах.

Накануне, 20 октября, ролик попал в популярный аккаунт «433», куда выкладывают вирусные футбольные моменты. За день видео собрало почти 5,5 млн просмотров.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433) 19 Окт 2020 в 4:02 PDT

 
 
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Ролик собрал более 5 млн просмотров за день.
 
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