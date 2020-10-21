Фанату выбрили портрет Роналду на затылке

Источник материала: Tut.by

Поклонник нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду решил выразить свою любовь к футболисту через прическу, пишет championat.

Фанату выбрили портрет 35-летнего форварда на затылке. Видео с оригинальной прической в инстаграме еще летом выложил эквадорский барбер, специализирующийся на таких работах.

Накануне, 20 октября, ролик попал в популярный аккаунт «433», куда выкладывают вирусные футбольные моменты. За день видео собрало почти 5,5 млн просмотров.