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Фанату выбрили портрет Роналду на затылке
Источник материала: Tut.by
Поклонник нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду решил выразить свою любовь к футболисту через прическу,
Фанату выбрили портрет 35-летнего форварда на затылке. Видео с оригинальной прической в инстаграме еще летом выложил эквадорский барбер, специализирующийся на таких работах.
Накануне, 20 октября, ролик попал в популярный аккаунт «433», куда выкладывают вирусные футбольные моменты. За день видео собрало почти 5,5 млн просмотров.
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Ролик собрал более 5 млн просмотров за день.
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