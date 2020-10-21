В Шклове пьяный бесправник на VW с 4-летней дочерью в салоне пытался скрыться от ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Шклове инспекторы с погоней задерживали пьяного бесправника, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Вечером 18 октября в милицию поступила информация о том, что по улицам ездит Volkswagen Passat, водитель которого пьян. Инспекторы обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться. В какой-то момент водитель VW заехал в тупик и попытался убежать, однако был задержан.

В ходе разбирательства выяснилось, что 34-летний водитель был пьян, а с ним в автомобиле находилась его 4-летняя дочь.

Ранее мужчина был лишен прав. В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. А за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий суд приговорил водителя к 5 суткам административного ареста.