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В Шклове пьяный бесправник на VW с 4-летней дочерью в салоне пытался скрыться от ГАИ
Источник материала: Tut.by
В Шклове инспекторы с погоней задерживали пьяного бесправника,
Вечером 18 октября в милицию поступила информация о том, что по улицам ездит Volkswagen Passat, водитель которого пьян. Инспекторы обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться. В какой-то момент водитель VW заехал в тупик и попытался убежать, однако был задержан.
В ходе разбирательства выяснилось, что 34-летний водитель был пьян, а с ним в автомобиле находилась его 4-летняя дочь.
Ранее мужчина был лишен прав. В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. А за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий суд приговорил водителя к 5 суткам административного ареста.
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В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы за езду пьяным и без прав. Также суд приговорил его к 5 суткам административного ареста.
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