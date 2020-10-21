У группы «Кино» вышел новый клип. Как думаете, на какую песню?

Источник материала: Tut.by

Группа «Кино» выпустила новый клип на песню «Попробуй спеть вместе со мной». Он состоит из архивных кадров, где появляется погибший Виктор Цой. В ролике звучат оригинальная запись его вокала и сыгранные живьем партии музыкантов.

На экране за спинами музыкантов появляется Виктор Цой, мы слышим его голос в записи. Остальные участники группы «Кино» играют живьем. В съемках нового клипа приняли участие сразу два бывших бас-гитариста группы: Александр Титов, который играл в коллективе до 1986 года, и Игорь Тихомиров, выступающий в составе «Кино» до распада группы.

Кроме архивных записей, в видео вошли кадры из короткометражки Сергея Лысенко «Конец каникул» — и это был первый для «Кино» фильм, он снимался в 1986 году в Киеве. Картина состоит из четырех клипов группы, связанных между собой сюжетной линией.

Это не первый клип, который вышел после воссоединения группы. В конце мая участники «Кино» выпустили ролик на песню «Мама, мы все тяжело больны». Это лайв, записанный во время одной из репетиций накануне осеннего тура. В видео также использована компьютерная графика и архивные записи выступлений с Виктором Цоем.

Напомним, концерт обновленного состава группы «Кино» должен был пройти 7 ноября 2020 года, но его перенесли на три месяца. «2020-й год меняет наши планы», — сообщили TUT.BY организаторы выступления.

Концерт группы «Кино» Когда: 7 февраля 2021 года

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 45 до 130 рублей Купить билет

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