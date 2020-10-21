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МВД Беларуси сообщило об аресте литовца с «арсеналом оружия»

21.10.2020 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Оперативники ГУБОПиК МВД арестовали проживающего в Островецком районе Беларуси гражданина Литвы после получения информации о его причастности к незаконному обороту оружия.

Арестованный приехал в Беларусь около 20 лет назад и поселился на хуторе в Островецком районе. В райцентре он открыл СТО и продуктовый магазин.

«На его работе и по месту жительства милиционеры нашли несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более 1,5 тыс. патронов различного калибра. Оружие хранилось без соответствующих документов», _ говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«Со слов мигранта, на приобретенном им хуторе он обнаружил огнестрельное оружие и патроны. После этого у мужчины появился интерес: искал подобные предметы в заброшенных местах и покупал их у других лиц. Часть оружия хранилась на станции техобслуживания, там же владелец занимался и его реставрацией. Весь арсенал направлен на экспертизу, некоторые экземпляры уже признаны боевыми… возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия», - сказано в сообщении.

Комментировать предоставленное МВД видео лучше все-таки специалистам по оружию.

 
 
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Оперативники ГУБОПиК МВД арестовали проживающего в Островецком районе Беларуси гражданина Литвы после получения информации о его причастности к незаконному...
 
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