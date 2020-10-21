Координационный совет настаивает на полном освобождении всех политзаключенных

Источник материала: АФН

Координационный совет напомнил, что изменения меры пресечения политическим заключенным на домашний арест не является освобождением.

«Но изменение меры пресечения – не освобождение! Это лишь изменение условий содержания. Это лишь неловкая имитация, иллюзия, цель которой – ввести общество в заблуждение. Освобождение – это полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключенных», - говорится в заявлении Координационного совета.

В КС напомнили, что пока ни одно уголовное дело не прекращено, ни одно обвинение не снято.

В этой связи КС напомнил о выдвинутых властям требованиям:

- прекращение политического преследования граждан, возбуждение уголовных дел и привлечение виновных к ответственности;

- освобождение ВСЕХ политических заключенных;

- проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом комиссий по выборам всех уровней, включая ЦИК.