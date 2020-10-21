Погода в СНГ: снег в горах Кыргызстана, осеннее тепло в Казахстане и Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителям Москвы сегодня нужно не забыть взять зонт, перчатки и шапку: в российской столице пасмурно, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха – плюс 5 градусов. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Температура воздуха в Бишкеке стабильно держится на отметке 25 градусов, передает Алия Мустаева. Сегодня в столице Кыргызстана солнечно и без осадков. Однако в горах уже выпал снег и дороги стали скользкими. В связи с этим Управление обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области ограничило проезд на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель. Автобусам и маршрутным такси запрещено перевозить пассажиров. Временное ограничение продлится до 1 мая следующего года.

Сегодня в Алматы очень тепло: температура воздуха 23 градуса, и без осадков, сообщает Тимур Сандыбаев. Такой погодой воспользовались байкеры для проведения благотворительной акции. Алматинские мотоциклисты приняли эстафету от коллег из Нур-Султана и отвезли в приют для собак и кошек более 200 килограммов корма. В последнее время в Казахстане участились случаи жестокого обращения с животными, и эстафетой добра байкеры решили привлечь внимание к проблеме.

Самая высокая насыпная плотина в мире – на водохранилище Нурекской ГЭС. На осенне-зимний период для выработки электроэнергии здесь сделан необходимый запас воды, передает Зарина Абдуназарова. Это значит, что энергетики готовы к холодам. Но по прогнозам синоптиков до конца недели особых изменений в погоде не предвидится. Средняя температура по Таджикистану сегодня плюс 22.

Днем в центральных районах Беларуси возможны кратковременные дожди, сообщает Инна Согалович. Столбик термометра в Минске поднимется до 8 градусов со знаком «плюс». В южных областях будет теплее – около 12 градусов. Столица Беларуси продолжает запасаться овощами и фруктами на зиму. Для стабилизационного фонда уже закупили 780 тонн картофеля и 290 тонн яблок. Ожидаются поставки капусты, моркови, лука.