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МВД: задержан мужчина, который бросил в милиционера картонную коробку с мусором. Прокуратура возбудила уголовное дело

21.10.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Инциденты с агрессивным поведением участников митингов продолжают изучаться и расследоваться в оперативном порядке. Сегодня МВД и прокуратура рассказали о ходе расследования двух эпизодов. Первый случай касается картонной коробки с мусором, второй — бутылки с зажигательной смесью.

Задержан протестующий, который разбил стекло в машине ОМОНа и бросил ящик в милиционера, сообщает пресс-служба МВД.

«Речь идет об инциденте, который произошел днем 11 октября на улице Притыцкого в Минске, — говорится в сообщении ведомства. — Во время задержания активного участника несанкционированного массового мероприятия группа агрессивно настроенных людей попыталась воспрепятствовать этому.

В частности, один из мужчин разбил деревянным ящиком стекло в задней двери служебного автомобиля, а затем бросил в милиционера ОМОНа картонную коробку с мусором. Выяснилось, что к этому причастен 38-летний житель Минской области.

Мужчина задержан и водворен в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовные дела за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Тем временем прокуратура Жабинковского района направила в суд уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД и незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Обвиняемый — К., несовершеннолетний житель г. Жабинки 2003 года рождения.

«Согласно материалам дела, К. 11 августа 2020 года, около 21 часа 30 минут, в городском парке приобрел у неустановленных лиц стеклянную бутылку с зажигательной смесью. Через непродолжительное время обвиняемый, находясь у здания отделения РУП „Белпочта“ в Жабинке, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника Жабинковского РОВД, который выполнял обязанности по охране общественного порядка, бросил в него данную бутылку. Предмет упал возле служебного автомобиля и воспламенился.

В ходе предварительного следствия изучена личность К. — молодой человек учится в 11-м классе средней школы, воспитывается в неполной многодетной семье, родители разведены. Ранее подросток не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сам К. пояснил, что в тот день он гулял возле площади, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. Не справившись с эмоциями, охватившими его при скоплении людей, и желая помешать работе сотрудников милиции, он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону служебного автомобиля, после чего убежал. Когда узнал о задержании людей по подозрению в данном противоправном деянии, К. написал явку с повинной. В таком поступке раскаивается», — сообщает пресс-служба прокуратуры Брестской области.

После изучения уголовного дела в прокуратуре Жабинковского района пришли к выводу о полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с правовой квалификацией содеянного по ст. 364 и ч. 1 ст. 295-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее избранную в отношении К. меру пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр родителей прокурор оставил без изменения.

 
Теги: Минск
 
 
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Инциденты с агрессивным поведением участников митингов продолжают изучаться и расследоваться в оперативном порядке. Сегодня МВД и прокуратура рассказали о ходе...
 
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