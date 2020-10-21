В Харькове взорвали заброшенный элеватор. Часть здания устояла

Источник материала: Onliner

В украинском Харькове решили избавиться от давно заброшенного здания, входившего в комплекс местного элеватора. Шестиэтажную постройку решили снести с помощью взрыва, ведь в большинстве случаев это не только эффективно, но и эффектно. Объект упал не весь, но собравшаяся публика все равно осталась довольна.

Огромный элеватор рядом с Южным железнодорожным вокзалом Харькова начал сооружаться еще в начале ХХ века. Комплекс зданий проработал по своему назначению до середины 1990-х, после чего был заброшен. За следующие 25 лет объект стал заветной целью для местных любителей «заброшек. В 2016 году там даже погиб, сорвавшись с большой высоты, 22-летний молодой человек.

Городские власти давно собирались избавиться от представлявших опасность зданий. 18 октября был взорван один из корпусов, для чего была перекрыта улица, на котором он стоял. Шестиэтажная постройка была разрушена лишь частично. Судя по многочисленным видео, рухнули лишь внешние ее стены, а «сердечник» остался. Теперь местному муниципалитету придется решать, как с ним быть дальше, а также что делать с остальными высотными корпусами комплекса.