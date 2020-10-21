«Белтелеком» оставил более дорогой тариф, хотя раньше обещал так не делать

Источник материала: Onliner

Подобным историям уже много лет. Суть следующая: «Белтелеком» присылает обычное бумажное письмо, в котором уведомляет абонента о подключении его на более дорогой пакет услуг, который в течение трех месяцев будет тарифицироваться по сниженной цене. В компании неоднократно заверяли, что после акционного периода без согласия абонента его не оставят на более дорогом тарифе. Мол, если он не выразит согласие, то ему вернут прежний тариф. Читатель Onliner Константин утверждает, что в жизни все происходит немного по-другому.

Константин написал в редакцию еще в начале июля. Ему пришло уведомление об изменении с 1 июля тарифного плана «Рекорд 25» на «Рекорд 50 new». До 1 октября услуга тарифицируется как «Рекорд 25», а потом дорожает до стандартной цены «Рекорд 50 new».

— Письмо было простым, а не заказным, и лежало в почтовом ящике, то есть могло вполне затеряться где-нибудь, и о смене тарифного плана было бы неизвестно, — рассказал Константин.





В уведомлении указано, что в случае отсутствия отказа Константина до 1 октября от новых условий компания признает его согласие на более дорогой тарифный план. Однако еще в прошлом году «Белтелеком» заверил абонентов, что провайдер обязательно сам выясняет заинтересованность человека в пользовании услугой по полной стоимости и сохраняет новый тарифный план «только при наличии согласия абонента».

Прошло больше трех месяцев. По словам Константина, никто с ним из «Белтелекома» не связывался и не уточнял, хочет ли он остаться на новом тарифном плане.

— В прошлом году точно так же мне задним числом подключили платный антивирус Касперского. Я создал электронное обращение в Министерстве связи, они его переадресовали «Белтелекому», на что меня отдел засыпал звонками. Объясняли, что им как-то надо выполнять распоряжение начальства, выполнять план, просили написать еще одно обращение, что претензий не имею, прислали сотрудника с пакетом календарей и тетрадок... И вот опять. Считаю такие действия незаконными! — возмутился абонент.

Мораль: особенно в нынешние времена не лишним будет время от времени заглядывать в личный кабинет и смотреть, не появилось ли там новых внезапно подключенных платных услуг.

Мы отправили в «Белтелеком» вопрос, в котором просим уточнить, идет речь об ошибке или все-таки согласие абонента на изменение тарифа уже не обязательно. Опубликуем комментарий, как только получим его.