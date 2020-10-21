Лукашенко вызвал на совещание почти всю свою элиту

Александр Лукашенко 21 октября проводит совещание по актуальным вопросам, сообщает его пресс-служба.

На мероприятие приглашены руководители правительства, Национального собрания, Верховного суда, Администрации президента, областей и города Минска, силовых ведомств, Министерства здравоохранения.

Открывая совещание, Лукашенко заявил, что предстоит обсудить три блока вопросов: экономика и финансы, политическая сфера, общественная безопасность.

«Традиционно сегодня у нас совещание по актуальным текущим вопросам. Три блока проблем или вопросов, которые мы должны рассмотреть, — сказал он. — Блок экономики и финансов, по которому доложит премьер-министр и присутствующие, желающие выступить. Блок политики, по которому выступит глава Администрации, те, кто захочет по этому вопросу высказать свое мнение или поднять какой-то вопрос, сделают это. Третья группа вопросов касается общественной безопасности, здесь присутствуют представители всех силовых структур, начнем с [госсекретаря Совета безопасности Валерия] Вакульчика, и дополнят желающие руководители силовых структур».

По словам Лукашенко, может быть обсуждена и проблематика вне названных блоков.

«Как я понимаю, правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года, — отметил он. — А значит, мы еще встретимся, возможно, в ноябре, после ноябрьских праздников, и уже более детально рассмотрим перспективу будущего года. А в декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства».