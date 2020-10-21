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Литовца с арсеналом оружия задержали в Островецком районе - видео
21.10.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По подозрению о причастности к незаконному обороту оружия в Островецком районе был задержан иностранец, об этом рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.
Уточняется, что 53-летний литовец приехал в Беларусь около 20 лет назад и поселился на хуторе, в райцентре он открыл СТО и продуктовый магазин. Правоохранители смоги выйти на него после того, как получили информацию о причастности мужчины к незаконному обороту оружия.
На его работе и по месту жительства милиционеры нашли несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более 1,5 тысяч патронов разного калибра. Документов на оружие у иностранца не было.
Как пояснил задержанный, после приобретения хутора он обнаружил там обнаружил огнестрельное оружие и патроны, после чего заинтересовался данной темой. Мужчина стал искать подобные предметы в заброшенных местах, приобретать их и заниматься реставрацией.
Найденный арсенал был направлен на экспертизу. Отмечается, что некоторые экземпляры специалисты уже признали боевыми.
Литовца водворили в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям, по факту находок возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.
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Мужчина постоянно проживал на территории Беларуси, владел продуктовым магазином и СТО, где хранил часть оружия.
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