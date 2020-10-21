Литовца с арсеналом оружия задержали в Островецком районе - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По подозрению о причастности к незаконному обороту оружия в Островецком районе был задержан иностранец, об этом рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.

Уточняется, что 53-летний литовец приехал в Беларусь около 20 лет назад и поселился на хуторе, в райцентре он открыл СТО и продуктовый магазин. Правоохранители смоги выйти на него после того, как получили информацию о причастности мужчины к незаконному обороту оружия.

На его работе и по месту жительства милиционеры нашли несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более 1,5 тысяч патронов разного калибра. Документов на оружие у иностранца не было.

Как пояснил задержанный, после приобретения хутора он обнаружил там обнаружил огнестрельное оружие и патроны, после чего заинтересовался данной темой. Мужчина стал искать подобные предметы в заброшенных местах, приобретать их и заниматься реставрацией.

Найденный арсенал был направлен на экспертизу. Отмечается, что некоторые экземпляры специалисты уже признали боевыми.

Литовца водворили в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям, по факту находок возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.