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Дзермант: в белорусских пророссийских силах мы видим серьезное размежевание

21.10.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Дзермант: в белорусских пророссийских силах мы видим серьезное размежевание

Более 40-ка руководителей общественных объединений, политологов, представителей профессорско-преподавательского корпуса и трудовых коллективов вошли в состав Организационного комитета по учреждению политической партии "Союз". Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива "Союз" – последовательный и принципиальный сторонник белорусско-российской интеграции и демократического развития белорусской республики. В ходе заседания был сформирован президиум оргкомитета, который возглавил известный общественный деятель Сергей Лущ. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Лущ: политическая партия "Союз" готовится к регистрации

Каковы перспективы новых пророссийских партий и движений в Беларуси ― своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился известный политический эксперт, философ Алексей Дзермант.

"Если говорить о создании некой пророссийской партииили силы, то следует понять, как она себя будет позиционировать ―  в качестве "третьей силы", оппозиционной действующей власти, либо это будут провластные движения, пророссийских взгляды которых будут частью их идеологии. В первом случае они могут рассчитывать на 10-15% поддержки населения, во втором побольше. Пока я наблюдаю один тревожный фактор: группы, которые претендуют на создание здесь некого пророссийского поля, уже начали между собой борьбу", ― сказал собеседник Sputnik.

Комментарий известного политического эксперта Алексея Дзерманта слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Все зависит от позиционирования ― о перспективах пророссийских партий и движений в Беларуси рассуждает политический эксперт, философ Алексей Дзермант.
 
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