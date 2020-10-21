|
Дмитрий Кохно, которого дважды судили и отправляли на сутки на Окрестина, перешёл на ТНТ и стал ведущим «Холостяка»
Источник материала: KYKY>
Телеведущий Дмитрий Кохно, который после выборов уволился с беларуского госканала, а затем за свою гражданскую позицию прошел через два суда и отсидел «сутки» на Окрестина, теперь работает на ТНТ. Он — ведущий восьмого сезона шоу «Холостяк». Об этом Дмитрий рассказал в своем инстаграме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Кохно, которого дважды судили и отправляли на сутки на Окрестина, перешёл на ТНТ и стал ведущим «Холостяка»
Телеведущий Дмитрий Кохно, который после выборов уволился с беларуского госканала, а затем за свою гражданскую позицию прошел через два суда и отсидел «сутки» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)