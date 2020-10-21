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Дмитрий Кохно, которого дважды судили и отправляли на сутки на Окрестина, перешёл на ТНТ и стал ведущим «Холостяка»

21.10.2020 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Телеведущий Дмитрий Кохно, который после выборов уволился с беларуского госканала, а затем за свою гражданскую позицию прошел через два суда и отсидел «сутки» на Окрестина, теперь работает на ТНТ. Он — ведущий восьмого сезона шоу «Холостяк». Об этом Дмитрий рассказал в своем инстаграме.

 
 
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Телеведущий Дмитрий Кохно, который после выборов уволился с беларуского госканала, а затем за свою гражданскую позицию прошел через два суда и отсидел «сутки» на...
 
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