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История Чижа повторяется: Лукашенко разрешил Dana Holdings застраивать «Минск-Мир» как захотят
Источник материала: KYKY>
Что все это значит
Компания, которая строит «Минск-Мир (и входит в состав Dana Holdings), благодаря указу получила неограниченные права на застройку. Ей предоставили право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации).
Если говорить проще, если раньше застройщику, чтобы изменить проект, нужно было его утверждать у главного архитектора, то теперь его можно заверить у архитектора Dana Holdings. Вы представляете, что этот человек может заверить?
Но пресс-служба Лукашенко уверяет, что такая лояльность проявлена лишь затем, чтобы «Минск-Мир» достроили в срок.
Кроме того, заказчику предоставляется право:
Напомним, в нулевых подобными преференциями пользовался бизнесмен Юрий Чиж. Но потом он «был» изгнан из ближнего круга Лукашенко. Подробнее его историю читайте в тексте
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