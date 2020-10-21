История Чижа повторяется: Лукашенко разрешил Dana Holdings застраивать «Минск-Мир» как захотят

Источник материала: KYKY



Так называемый президент Лукашенко подписал указ №370 – по сути, это картбланш для сербов из Dana Holdings на застройку многофункционального комплекса «Минск-Мир».

Что все это значит

Компания, которая строит «Минск-Мир (и входит в состав Dana Holdings), благодаря указу получила неограниченные права на застройку. Ей предоставили право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации).

Если говорить проще, если раньше застройщику, чтобы изменить проект, нужно было его утверждать у главного архитектора, то теперь его можно заверить у архитектора Dana Holdings. Вы представляете, что этот человек может заверить?

Но пресс-служба Лукашенко уверяет, что такая лояльность проявлена лишь затем, чтобы «Минск-Мир» достроили в срок.

Кроме того, заказчику предоставляется право:

определять стоимости объектов долевого строительства на основании фактически понесенных затрат;

временно изымать и пользоваться на безвозмездной основе для нужд строительства зданиями и сооружениями, расположенными на территории комплекса и подлежащими сносу;

создать юрлицо (управляющую организацию), для эксплуатации общего имущества совместного домовладения зданий, входящих в комплекс, и его обслуживание.

Напомним, в нулевых подобными преференциями пользовался бизнесмен Юрий Чиж. Но потом он «был» изгнан из ближнего круга Лукашенко. Подробнее его историю читайте в тексте «Как разорился «кошелек Лукашенко». Полная история Юрия Чижа – главного олигарха Беларуси».