ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История Чижа повторяется: Лукашенко разрешил Dana Holdings застраивать «Минск-Мир» как захотят

21.10.2020 12:51 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>


Так называемый президент Лукашенко подписал указ №370 – по сути, это картбланш для сербов из Dana Holdings на застройку многофункционального комплекса «Минск-Мир». 

Что все это значит 

Компания, которая строит «Минск-Мир (и входит в состав Dana Holdings), благодаря указу получила неограниченные права на застройку. Ей предоставили право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации).

Если говорить проще, если раньше застройщику, чтобы изменить проект, нужно было его утверждать у главного архитектора, то теперь его можно заверить у архитектора Dana Holdings. Вы представляете, что этот человек может заверить? 

Но пресс-служба Лукашенко уверяет, что такая лояльность проявлена лишь затем, чтобы «Минск-Мир» достроили в срок. 

Кроме того, заказчику предоставляется право:

  • определять стоимости объектов долевого строительства на основании фактически понесенных затрат;
  • временно изымать и пользоваться на безвозмездной основе для нужд строительства зданиями и сооружениями, расположенными на территории комплекса и подлежащими сносу;
  • создать юрлицо (управляющую организацию), для эксплуатации общего имущества совместного домовладения зданий, входящих в комплекс, и его обслуживание.

Напомним, в нулевых подобными преференциями пользовался бизнесмен Юрий Чиж. Но потом он «был» изгнан из ближнего круга Лукашенко. Подробнее его историю читайте в тексте «Как разорился «кошелек Лукашенко». Полная история Юрия Чижа – главного олигарха Беларуси».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так называемый президент Лукашенко подписал указ №370 – по сути, это картбланш для сербов из Dana Holdings на застройку многофункционального комплекса «Минск-Мир».  Что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Координационный совет настаивает на полном освобождении всех политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика