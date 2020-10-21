По тротуарам, на красный, 130 км/ч. История безумной погони за байкером во время августовских протестов

Источник материала: Tut.by

«А чего ты от меня удирал? — Привычка. Ты догоняешь — я удираю», — наверняка помните этот забавный эпизод преследования водителя из советского фильма «Берегись автомобиля». Нечто похожее, правда не такое веселое, в августе произошло в Минске с одним байкером, за которым гнались по ночным улицам сразу несколько экипажей ГАИ. Он ехал по тротуарам и на красный свет, игнорировал лежачих полицейских, а скорость иногда почти достигала 130 км/ч. Парень объясняет: убегал просто потому что увидел правоохранителей и был напуган их действиями во время разгонов акций после выборов. В милиции говорят, что байкер проигнорировал требование остановиться. К слову, парню удалось убежать, но в итоге за неподчинение милиции его лишили прав и дали штраф. AUTO.TUT.BY посмотрел историю безумной погони глазами мотоциклиста и милиции — тем более, обе стороны предоставили видео событий той ночи.



Фото из личного архива героя

«Я видел, что делают с теми, кто останавливается, поэтому и решил удирать»

Во вторник, 11 августа, минчанину Глебу (имя изменено. — Прим. ред.) обязательно нужно было сходить в аптеку и за жизненно важным лекарством для тети, с которой он жил и был ее опекуном. Парень знал, что в городе идут протесты, был в курсе, как накануне брутально задерживали байкеров , а потому сел на мотоцикл, когда в городе стало поспокойнее.

— Тетя, которая тогда была еще жива, для меня была как вторая мама. У нее была онкология, и она находилось в тяжелом состоянии: уже не вставала, не говорила. Для обезболивания я делал ей уколы с психотропным анальгетиком. Этот препарат купить про запас нельзя: рецепт выписывают только на четыре дня, потом надо сдать ампулы и получить новый рецепт. Как раз пришло время получать новую дозу лекарства, — говорит Глеб.



Вот с таким рецептом Глеб ездил по аптекам и искал лекарство для тети. Желтый рецепт, на котором выписан препарат, это бланк строгой отчетности, на таком выписывают наркосодержащие препараты

Чтобы найти препарат, понадобилось объехать несколько аптек: не везде его соглашались давать в ночное время даже при наличии рецепта. Инъекции удалось купить в круглосуточной аптеке в районе площади Бангалор.

Оттуда парень выехал на проспект Независимости и удивился, что он совершенно пустой. Это его насторожило, и возле цирка он свернул к Оперному театру.

— Смотрю, а возле въезда на улицу Интернациональную стоят силовики, машины ГАИ. Я проехал мимо них, в зеркало вижу: патрульный автомобиль ГАИ разворачивается и едет за мной. Тогда я завернул рамку с номером, чтобы его не было видно, и поехал быстрее.

Парень убеждает: если бы не случаи с жесткими избиениями байкеров, он бы никуда убегать не стал. Тем более что с документами у него было все в порядке: имелись водительские права с соответствующей категорией, техпаспорт на мотоцикл, пройденный техосмотр.

— Но я видел, что они делают с теми, кто останавливается. Понимал, что никаких разговоров со мной вести не будут. А когда найдут в сумке две коробки «наркоты», еще и по телевизору могут показать.

«Иногда неслись 130 км/ч, на лежачих полицейских никто не смотрел»

Дальше события развивалась, как в полицейских боевиках. На этом видео Глеб смонтировал лишь часть побега от силовиков, снятого видеорегистратором.

— Через пару минут за мной ехали уже четыре машины ГАИ с мигалками и сиреной, одна из них пошла на таран, к счастью я увернулся. Удирал от них я на красный свет, по тротуарам. Были моменты, когда неслись на скорости около 130 км/ч, на лежачие полицейские не обращали внимания ни я, ни ГАИ.

Продолжалось это не меньше получаса.

По дороге в мотоцикле Глеба разбилась фара, он понял, что без света далеко не уедет, и решил спрятаться в частном секторе. В районе улицы Гая он заехал на участок со снесенным домом, бросил мотоцикл, а сам залез под маленькую елочку.

— Какое-то время патрули ездили туда-сюда, потом все-таки заметили мотоцикл. К дворику съехались все четыре машины, что гнались за мной. С гаишниками были и силовики в балаклавах, они начали обыскивать все прилегающие территории. А я лежал в двух метрах от них и даже боялся дышать. Один из сотрудников остановился так близко от меня, что я смог его шнурки на обуви рассмотреть.



Тот самый участок и та самая елочка, где Глеб прятался от милиции. Примерно так он лежал под деревом больше часа

Глеб слышал, как правоохранители обсуждали между собой, куда же делся мотоциклист.

— Пробили мой номер телефона по номеру мотоцикла и начали мне звонить. К счастью, мой телефон стоял на бесшумном режиме.

Не найдя байкера, они начали обсуждать, что делать с мотоциклом. Кто-то из присутствующих предложил насыпать в бак песок, опасались, что на них смотрят люди из окон ближайшего дома (аудиозапись разговора есть в редакции). Но в итоге байк эвакуировали.

Потом милицейские машины начали разъезжаться, но Глеб все еще лежал под деревом и не шевелился.

— Оказалось, правильно сделал: минут через десять я услышал, как чиркнула зажигалка и мужской голос сказал: «Ладно, поехали. Наверное, он где-то тут живет».

Мотоциклист еще минут 40 сидел в соседнем дворе, пытался вызвать такси через диспетчера, но водители отказывались ехать в тот район. В итоге через некоторое время за парнем приехал его отец.

«Признаю, что был виноват, но все равно считаю, что поступил правильно»





Глеб решил выждать время, поменьше выходил из дома и отключил телефон. Через месяц с небольшим ему пришла повестка: вызывали в ГАИ Центрального района. Туда парень отправился с адвокатом. Общение прошло довольно дружелюбно.

— Спросили про ночь с 11 на 12 августа, был ли я на определенных улицах на мотоцикле. Я понял, что отпираться бесполезно: мое присутствие там было легко доказать по видеокамерам, звонкам на мой телефон. Признал свою вину, но все равно считаю, что поступил правильно.

Мотоциклист пояснил в ГАИ, почему он скрывался, рассказал про лекарство, которое было при нем, и про все свои опасения. На что сотрудник ГАИ заверил, что если бы он остановился и рассказал все, как есть, то никаких претензий к нему бы не было и, даже если бы парня задержали, лекарство доставили бы куда надо — «с мигалками».

Вот фрагмент из разговора Глеба с сотрудником ГАИ (полная аудиозапись есть в редакции).

По итогам рассмотрения дела мотоциклисту объявили, что его действия подпадают под часть 3 статьи 18.21. КоАП Беларуси (Невыполнение требования об остановке транспортного средства, повлекшее преследование). Его лишили прав на год и дали штраф 15 БВ (405 рублей).

24 сентября парень оправился на штрафстоянку за своим мотоциклом. Там он обнаружил, что его байк поврежден: порезаны колеса (кстати, цена одного около 250 долларов), помят бак, вырвана проводка. Хотя в протоколе описи, который составлялся при приеме мотоцикла на стоянку, этих повреждений не было.



В мотоцикле Глеба несколько вмятин на баке, порезаны колеса, порвана проводка

Глеб предлагал сторожу и его начальству «списать» долг за стоянку 240 рублей и тогда он откажется от претензий по повреждениям мотоцикла. Те не согласились и сказали вызывать милицию, если парня что-то не устраивает.

— Милиционерам я сообщил, что считаю, что повреждения нанесли сотрудники, которые эвакуировали мотоцикл. Предоставил им аудиозапись разговора, которую сделал, когда лежал под елкой. Но составили протокол так, как будто мотоцикл повредили на штрафстоянке.

Сейчас мотоцикл Глеба стоит у него в гараже. Парень его не ремонтировал, хотя предварительно прикинул, что больше 500 долларов уйдет на то, чтобы привести его в порядок. Он не очень надеется, что виновные в повреждении его транспорта будут найдены, но ждет ответа от правоохранителей.

Милиция: «Скрыл номер, сигналы остановиться игнорировал»

В ГУВД Минска AUTO.TUT.BY подтвердили, что в ночь на 12 августа такой инцидент с мотоциклистом был. Около часа ночи на пересечении улиц Янки Купалы и Куйбышева на байк со скрытым регистрационным знаком (откидной рамкой) обратил внимание экипаж ГАИ Центрального района столицы. Инспекторы неоднократно подавали сигнал об остановке мотоцикла, но водитель их игнорировал.

Водитель не выполнил требование милиционеров об остановке и попытался скрыться. Преследование нарушителя закончилось во дворе по улице Гая, где он бросил мотоцикл и убежал. Транспорт эвакуировали на охраняемую стоянку на улице Олешева, 16, при этом составили протокол осмотра мотоцикла, в котором отмечено, что на байке есть повреждения.

16 сентября водитель мотоцикла пришел в ГАИ Центрального района Минска, где в отношении него был составлен административный протокол.

Кроме того, в милиции отметили, что мотоциклист злостный нарушитель ПДД. За ним числится 37 нарушений по линии ГАИ, из них 23 — за скорость.