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В Минске нашли гильзу от светошумовой гранаты, датированную 2012 годом. Эмбарго ввели в 2011-м

21.10.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разгоны протестов в воскресенье 18 октября были менее жесткими, чем неделей ранее — лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» насчитал около 250 задержанных по Беларуси, что почти в три раза меньше, чем 11 октября. Тем не менее силовики вновь применяли спецсредства, и на Партизанском проспекте в Минске нашли гильзу от светошумовой гранаты чешского производства. 42.TUT.BY рассказывает, что в ней интересного.


Изображение носит иллюстративный характер. Скриншот видео Johnny / YouTube

Что нам известно

Когда колонна протестующих дошла до пересечения Партизанского проспекта и улицы Кулешова в Минске, дальше людям преградили путь щиты на базе бронированных машин, колючая проволока и фаланга силовиков. Протестующие развернулись и отправились по проспекту обратно, и в этот момент силовики начали стрелять в воздух и бросать светошумовые гранаты. Гильзу от одной из них нашел участник акции, сфотографировал и прислал снимок в Telegram-канал Антона Мотолько.

Судя по всему, на фото чешская светошумовая граната модели Zv6, тест ее вы можете посмотреть здесь. Разбирать технические характеристики боеприпаса мы не будем, тут все довольно стандартно. Интерес в другом: на гильзе наклеена бумажка со сведениями о СШГ — и в правом нижнем углу, в частности, есть цифры, скорее всего, означающие дату производства гранаты. И, судя по написанному, боеприпас был изготовлен в январе 2012 года.

Почему это важно? Потому что в поле зрения попал боеприпас, поставленный из страны Евросоюза уже после введения ЕС в 2011 году оружейного эмбарго против Беларуси.

Министерство внутренних дел не предоставило нам комментарий, поэтому мы связались с производителем этих гранат — ZEVETA Bojkovice A.S. Комментарий чешской стороны приведем полностью:

— Наша компания не поставляет боеприпасы в Беларусь. Наша корпорация строго придерживается всех международных и иных соглашений по поставкам боеприпасов. Я не могу сказать вам ничего больше.

К сожалению, это не поясняет наличие даты 01/2012 на гильзе от гранаты. И о том, производит ли гранаты Zv6 какая-либо другая компания, кроме ZEVETA Bojkovice A. S, мы также пока ничего не знаем.

Стоит отметить, что гранаты, датированные сентябрем 2012 года, уже мелькали в Сети — гильзы от них находили после разгона протестов 9−11 августа, когда «светошум» применялся активнее всего.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У белорусских силовиков есть немало оружия из стран ЕС, однако абсолютное большинство моделей, судя по всему, поставлены в нулевых, до введения эмбарго.

Напомним, 10 августа министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек написал в Twitter, что Чехия уже 10 лет соблюдает эмбарго на экспорт светошумовых гранат в Беларусь. «Либо свою роль в этом могли сыграть перекупщики, либо же это материал из более ранних времен», — добавил он, комментируя сообщения СМИ, что белорусские силовики применяли спецсредства чешского производства против участников протестов в Минске.

По сообщению ТАСС, чешские власти проверяют информацию об использовании светошумовых гранат чешского производства белорусской милицией в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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С 2011 года Евросоюз не поставляет в Беларусь вооружение - но граната, судя по всему, сделана в 2012 году.
 
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