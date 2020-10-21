В Минске нашли гильзу от светошумовой гранаты, датированную 2012 годом. Эмбарго ввели в 2011-м

Источник материала: Tut.by

Разгоны протестов в воскресенье 18 октября были менее жесткими, чем неделей ранее — лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» насчитал около 250 задержанных по Беларуси, что почти в три раза меньше, чем 11 октября . Тем не менее силовики вновь применяли спецсредства, и на Партизанском проспекте в Минске нашли гильзу от светошумовой гранаты чешского производства. 42.TUT.BY рассказывает, что в ней интересного.



Изображение носит иллюстративный характер. Скриншот видео Johnny / YouTube

Что нам известно

Когда колонна протестующих дошла до пересечения Партизанского проспекта и улицы Кулешова в Минске, дальше людям преградили путь щиты на базе бронированных машин, колючая проволока и фаланга силовиков. Протестующие развернулись и отправились по проспекту обратно, и в этот момент силовики начали стрелять в воздух и бросать светошумовые гранаты. Гильзу от одной из них нашел участник акции, сфотографировал и прислал снимок в Telegram-канал Антона Мотолько.

Судя по всему, на фото чешская светошумовая граната модели Zv6, тест ее вы можете посмотреть здесь . Разбирать технические характеристики боеприпаса мы не будем, тут все довольно стандартно. Интерес в другом: на гильзе наклеена бумажка со сведениями о СШГ — и в правом нижнем углу, в частности, есть цифры, скорее всего, означающие дату производства гранаты. И, судя по написанному, боеприпас был изготовлен в январе 2012 года.

Почему это важно? Потому что в поле зрения попал боеприпас, поставленный из страны Евросоюза уже после введения ЕС в 2011 году оружейного эмбарго против Беларуси.

Министерство внутренних дел не предоставило нам комментарий, поэтому мы связались с производителем этих гранат — ZEVETA Bojkovice A.S. Комментарий чешской стороны приведем полностью:

— Наша компания не поставляет боеприпасы в Беларусь. Наша корпорация строго придерживается всех международных и иных соглашений по поставкам боеприпасов. Я не могу сказать вам ничего больше.

К сожалению, это не поясняет наличие даты 01/2012 на гильзе от гранаты. И о том, производит ли гранаты Zv6 какая-либо другая компания, кроме ZEVETA Bojkovice A. S, мы также пока ничего не знаем.

Стоит отметить, что гранаты, датированные сентябрем 2012 года, уже мелькали в Сети — гильзы от них находили после разгона протестов 9−11 августа, когда «светошум» применялся активнее всего.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У белорусских силовиков есть немало оружия из стран ЕС, однако абсолютное большинство моделей, судя по всему, поставлены в нулевых, до введения эмбарго.

Напомним, 10 августа министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек написал в Twitter , что Чехия уже 10 лет соблюдает эмбарго на экспорт светошумовых гранат в Беларусь. «Либо свою роль в этом могли сыграть перекупщики, либо же это материал из более ранних времен», — добавил он, комментируя сообщения СМИ, что белорусские силовики применяли спецсредства чешского производства против участников протестов в Минске.

По сообщению ТАСС , чешские власти проверяют информацию об использовании светошумовых гранат чешского производства белорусской милицией в Минске.