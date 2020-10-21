|
В Минске нашли гильзу от светошумовой гранаты, датированную 2012 годом. Эмбарго ввели в 2011-м
Источник материала: Tut.by
Разгоны протестов в воскресенье 18 октября были менее жесткими, чем неделей ранее — лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»
Что нам известно
Когда колонна протестующих дошла до пересечения Партизанского проспекта и улицы Кулешова в Минске, дальше людям преградили путь щиты на базе бронированных машин, колючая проволока и фаланга силовиков. Протестующие развернулись и отправились по проспекту обратно, и в этот момент силовики начали стрелять в воздух и бросать светошумовые гранаты. Гильзу от одной из них нашел участник акции, сфотографировал и
Судя по всему, на фото чешская светошумовая граната модели Zv6, тест ее вы можете посмотреть
Почему это важно? Потому что в поле зрения попал боеприпас, поставленный из страны Евросоюза уже после введения ЕС в 2011 году
Министерство внутренних дел не предоставило нам комментарий, поэтому мы связались с производителем этих гранат — ZEVETA Bojkovice A.S. Комментарий чешской стороны приведем полностью:
— Наша компания не поставляет боеприпасы в Беларусь. Наша корпорация строго придерживается всех международных и иных соглашений по поставкам боеприпасов. Я не могу сказать вам ничего больше.
К сожалению, это не поясняет наличие даты 01/2012 на гильзе от гранаты. И о том, производит ли гранаты Zv6 какая-либо другая компания, кроме ZEVETA Bojkovice A. S, мы также пока ничего не знаем.
Стоит отметить, что гранаты, датированные сентябрем 2012 года, уже мелькали в Сети — гильзы от них
У белорусских силовиков есть немало оружия из стран ЕС, однако абсолютное большинство моделей, судя по всему, поставлены в нулевых, до введения эмбарго.
Напомним, 10 августа министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек написал в
По сообщению
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2011 года Евросоюз не поставляет в Беларусь вооружение - но граната, судя по всему, сделана в 2012 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)