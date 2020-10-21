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Дзюба объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче Лиги чемпионов

21.10.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил поражение от «Брюгге» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.


Reuters

Футболист рассказал, что в рамках турнира нельзя играть активно только 20-25 минут, так как за это обязательно наказывают. Форвард также отметил, что до пропущенного мяча сине-бело-голубые играли скованно. Раскрепостилась команда только после пропущенного мяча.

Дзюба добавил, что россияне любят плохо начинать турниры и создавать себе проблемы. По мнению нападающего, поражение в первой игре заставит команду играть активнее в следующих матчах.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» прошел во вторник, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийской команды.

 
 
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Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
 
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