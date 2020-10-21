Hummer вернулся в виде 1000-сильного электрического пикапа

Источник материала: Tut.by

В течение последних нескольких месяцев концерн General Motors активно публиковал тизеры, посвященных электрическому пикапу Hummer. В новую эру возрожденный Hummer выходит под брендом GMC.





Первоначально GMC Hummer EV планировалось представить еще весной, но из-за пандемии премьера машины состоялась намного позже — пикап показали сегодня на специальном мероприятии в Америке, когда в нашей стране была глубокая ночь. Навсегда ушли в историю прежние прожорливые внедорожники Hummer — новый GMC Hummer оказался электромобилем. Большим электромобилем — габаритов в GMC не указывают, но и без того понятно, что машина немаленькая.





За основу Hummer EV взята новая модульная платформа General Motors , позволяющая варьировать размеры и тип привода. Из ее особенностей — независимые подвески и тяговые батареи семейства Ultium, разработанные совместно с LG Chem. Их емкость пока не раскрывается, но такие же аккумуляторы, например, получит будущий электрический кроссовер Cadillac . Hummer EV получит также стальную защиту днища и шины Goodyear Wrangler All Territory MT с внешним диаметром 35 дюймов (за доплату — 37 дюймов), а среди опций значится пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, позволяющая поднимать или опускать кузов на 149 мм.





Одной из «фишек» возрожденного Hummer станет и полноуправляемое шасси с так называемым режимом «краба» (CrabWalk) — все колеса поворачиваются в одну сторону, позволяя машине двигаться боком. А еще у электрического пикапа есть съемные прозрачные панели крыши, которые убираются в багажник спереди.





В интерьере — 12,3-дюймовый экран виртуальной панели приборов и сенсорный дисплей диагональю 13,4 дюйма для мультимедиа-системы. На него выводится и изображение с камер системы кругового обзора, коих на Hummer EV может быть 18 (две из них располагаются под днищем). Из оснащения заявлен известный по новым моделям Cadillac шоссейный автопилот Super Cruise с функцией автоматической смены полосы движения.





Для Hummer EV предусмотрено несколько вариантов силовых установок. Первой на рынок осенью следующего года выйдет пикап в самом богатом исполнении Edition One. У нее будет три электромотора суммарной мощностью 1014 л.с. и с крутящим моментом на колесах 15 592 Нм. До 97 км/ч топовый Hummer EV сможет разгоняться примерно за 3 секунды, а заряда батареи должно хватить на 563 км пробега. Базовое зарядное устройство для Hummer EV Edition One — на 800 вольт и мощностью 350 кВт. Благодаря ему, говорят в GMC, всего за 10 минут заряд пополнится на 100 миль (161 км) пробега. В США за такой пикап попросят 112 595 долларов.





Более доступные версии Hummer EV ждать придется дольше. Это Hummer EV3x с тремя электродвигателями (811 л.с. и 12 880 Нм на колесах), 483 км пробега без подзарядки и ценой без малого 100 тысяч долларов — у дилеров такая модификация появится осенью 2022 года. Весной 2023 году в продажу поступит Hummer EV2x с двумя электромоторами (634 л.с. и 10 033 Нм), дальность хода у которой составит те же 483 км, но цена будет на 10 тысяч долларов меньше. Наконец, спустя еще год начнутся продажи самой простой двухмоторной версии Hummer EV2 за 80 тысяч долларов и с пробегом 402 км.





Следом за пикапом на рынок выйдет и более привычный внедорожник GMC Hummer.