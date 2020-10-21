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Ирина Шейк снялась обнаженной для Vogue

21.10.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк, бывшая девушка португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, снялась обнаженной в фотосессии для ноябрьского номера журнала Vogue (Чехия и Словакия).

На фото, которое Ирина выложила в своем Instagram, она закрывает интимные места голубыми плитками.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 20 Окт 2020 в 5:33 PDT

 
 
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Фото она выложила в своем Instagram.
 
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