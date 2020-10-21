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Ирина Шейк снялась обнаженной для Vogue
Источник материала: Tut.by
Российская супермодель и актриса Ирина Шейк, бывшая девушка португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, снялась обнаженной в фотосессии для ноябрьского номера журнала Vogue (Чехия и Словакия).
На фото, которое Ирина выложила в своем Instagram, она закрывает интимные места голубыми плитками.
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Фото она выложила в своем Instagram.
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