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МВД: с сентября в Польшу уехали 10 тысяч белорусов, в Украину - 3 тысячи

21.10.2020 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По его словам, в Украину с сентября уехали около 3 тысяч человек, а на территорию Польши — около 10 тысяч человек. В Латвию и Литву, по словам Бегуна, — не более 500 человек.

Также Бегун отметил, что "определенные лица использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси" (цитата БелТА)
 
 
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Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
 
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