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МВД: с сентября в Польшу уехали 10 тысяч белорусов, в Украину - 3 тысячи
Источник материала: Партизан
Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
По его словам, в Украину с сентября уехали около 3 тысяч человек, а на территорию Польши — около 10 тысяч человек. В Латвию и Литву, по словам Бегуна, — не более 500 человек.
Также Бегун отметил, что "определенные лица использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси" (цитата БелТА)
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Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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