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Политическая неопределенность и девальвация: А1 опубликовала финотчет за 3 квартал 2020

21.10.2020 13:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: А1

О выручке

Отмечается, что из-за негативного эффекта изменения курсов иностранных валют размер общей выручки компании в евро сократился, в то время как за счет существенного объема продаж терминального оборудования произошел рост выручки в рублевом эквиваленте. Показатель EBITDA в рублях увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, в пересчете на евро размер EBITDA сократился на 13,6%.

О валюте

Снижение доверия населения в связи с неопределенной политической и экономической ситуацией в Беларуси привело к изъятию депозитов из банковской системы и конвертации в твердую валюту. Это усилило девальвационное давление на белорусский рубль. В третьем квартале местная валюта обесценилась к аналогичному периоду предыдущего года на 17,9% по отношению к доллару и на 22,0% по отношению к евро. При этом, недостатка иностранной валюты на рынке для юридических лиц не наблюдалось, говорится в отчете.

фото: Myfin.by

О сбоях в интернете

Компания А1 в Беларуси столкнулась со сложностями в корректном предоставлении услуг своим клиентам в период с 9 по 12 августа. В августе и сентябре все операторы связи снижали пропускную способность мобильного интернета в Минске по требованию уполномоченных госорганов. А1 действовала в соответствии с этими требованиями, публично сообщая о каждом подобном решении белорусских властей, отметили в компании.

Что в итоге?

А1 компенсировала своим абонентам неудобства, связанные с ограничением доступа в интернет пропорционально размеру абонентской платы, и предоставлял им бесплатные SMS, голосовой сервис и пакеты интернет-трафика.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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