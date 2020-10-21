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Политическая неопределенность и девальвация: А1 опубликовала финотчет за 3 квартал 2020
Источник материала: Myfin
О выручке
Отмечается, что из-за негативного эффекта изменения
О валюте
Снижение доверия населения в связи с неопределенной политической и экономической ситуацией в Беларуси привело к изъятию
О сбоях в интернете
Компания А1 в Беларуси столкнулась со сложностями в корректном предоставлении услуг своим клиентам в период с 9 по 12 августа. В августе и сентябре все операторы связи снижали пропускную способность мобильного интернета в Минске по требованию уполномоченных госорганов. А1 действовала в соответствии с этими требованиями, публично сообщая о каждом подобном решении белорусских властей, отметили в компании.
Что в итоге?
А1 компенсировала своим абонентам неудобства, связанные с ограничением доступа в интернет пропорционально размеру абонентской платы, и предоставлял им бесплатные SMS, голосовой сервис и пакеты интернет-трафика.
Источник: Myfin.by
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