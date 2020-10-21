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В США испытали на прочность грузовик для перевозки ядерного оружия
Источник материала: Onliner
В США провели испытания нового грузовика для перевозки ядерных боеголовок — они применяются для тайной перевозки оружия по стране. В рамках испытаний в прицеп направили другое транспортное средство — еще один тягач с прицепом и ракетным двигателем для увеличения силы столкновения. Подобный тест проводился впервые за несколько десятилетий. В испытаниях на прочность проверяли прототип.
Испытания проводились прошедшим летом на полигоне в Нью-Мексико, разработка нового Mobile Guardian Transporter (MGT) началась еще в 2015 году,
Тесты прошли успешно, однако в публикации имеются лишь несколько фотографий. Не исключено, что полная запись тестов засекречена в целях безопасности, также засекречена конструкция прицепа. Известно лишь, что в стенках прицепа имеются разбрызгиватели, источающие клейкую массу и способные полностью обездвижить человека при попытке пробраться к грузу.
легковой автомобиль, вращение колес: свободное; белый
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В США провели испытания нового грузовика для перевозки ядерных боеголовок — они применяются для тайной перевозки оружия по стране. В рамках испытаний в прицеп...
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