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В США испытали на прочность грузовик для перевозки ядерного оружия

21.10.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В США провели испытания нового грузовика для перевозки ядерных боеголовок — они применяются для тайной перевозки оружия по стране. В рамках испытаний в прицеп направили другое транспортное средство — еще один тягач с прицепом и ракетным двигателем для увеличения силы столкновения. Подобный тест проводился впервые за несколько десятилетий. В испытаниях на прочность проверяли прототип.

Испытания проводились прошедшим летом на полигоне в Нью-Мексико, разработка нового Mobile Guardian Transporter (MGT) началась еще в 2015 году, сообщает The Warzone. MGT придет на смену SGT — Safeguards Transporters, в которых перевозят как ядерное оружие, так и опасные материалы аналогичного плана.

В США испытали на прочность грузовик для перевозки ядерного оружия

В США испытали на прочность грузовик для перевозки ядерного оружия

Тесты прошли успешно, однако в публикации имеются лишь несколько фотографий. Не исключено, что полная запись тестов засекречена в целях безопасности, также засекречена конструкция прицепа. Известно лишь, что в стенках прицепа имеются разбрызгиватели, источающие клейкую массу и способные полностью обездвижить человека при попытке пробраться к грузу.

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В США провели испытания нового грузовика для перевозки ядерных боеголовок — они применяются для тайной перевозки оружия по стране. В рамках испытаний в прицеп...
 
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