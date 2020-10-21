Парень обнаружил на обочине открытый Mercedes с ключами и банковской картой внутри и подумал, что ему повезло

Источник материала: Onliner

История из Верхнедвинского района. 19-летний парень обнаружил на обочине дороги возле леса автомобиль Mercedes: машина не заперта, ключ — в замке, документы присутствуют, есть даже банковская карта с пин-кодом. Конечно, Mercedes мог быть и поновее, но молодой человек и так был впечатлен своим везением.

Теперь тот же сюжет, но с новыми обстоятельствами. Двое мужчин приехали на Mercedes рубить лес. Оставили машину на обочине и ушли работать. Водитель ключ не забрал, двери не запер, решив, вероятно, что далеко не свежий автомобиль в такой глуши никому не понадобится. Документы, понятное дело, тоже остались в машине, как и банковская карта. Хранить пин-код вместе с ней — не самый осмотрительный поступок, но тут уж личное дело каждого.

Итак, порубили мужчины деревья, возвращаются, а машины нет. Обратились лесорубы в милицию. Милиция объявила поиск на шесть районов Витебской области.

Пока ищут, вернемся к приключениям молодого человека на Mercedes. За рулем автомобиля и с банковской картой в кармане он ехал себе и ехал, пока через 100 км не стал заканчиваться бензин. Водитель свернул на заправку, оплатил топливо, купил еще чего-то по мелочи. Расплачивался он, разумеется, найденной в автомобиле картой. На этом, собственно, денежные средства на ней были исчерпаны.

Конец этой истории предсказуемый. Парня недалеко от заправки задержали сотрудники милиции. Чудеса закончились: Mercedes и карту у молодого человека забрали, в отношении него возбудили уголовное дело.