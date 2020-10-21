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ГАИ: пьяный водитель, которые вез 4-летнюю дочь, попытался скрыться (видео)

21.10.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В Госавтоинспекцию поступила информация о том, что в Шклове на Volkswagen Passat едет водитель с явными признаками опьянения, — сообщили в ГАИ Могилевской области. — Через 20 минут автомобиль заметили. Требование сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства 34-летний водитель проигнорировал и попытался скрыться». Преследование было зафиксировано на камеру.

«Завернув в местный проезд одного из дворов по улице Энтузиастов, автомобиль уперся в тупик, — говорится в сообщении. — Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель Volkswagen находился за рулем в нетрезвом состоянии. Более того, в это время в салоне автомобиля находилась его 4-летняя дочь».

«Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение, за что был лишен прав, — дополнили в Гсоавтоинспекции. — В отношении водителя были составлены протоколы за нарушение ПДД: управление в нетрезвом виде, езда без водительских прав, невыполнение неоднократных требований об остановке. За неповиновение законному требованию должностного лица судом Шкловского района мужчина приговорен к 5 суткам административного ареста».

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«В Госавтоинспекцию поступила информация о том, что в Шклове на Volkswagen Passat едет водитель с явными признаками опьянения, — сообщили в ГАИ Могилевской области. —...
 
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