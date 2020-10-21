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ГАИ и другие службы милиции создают рейдовые группы — будут выявлять тех, кто опасно обгоняет

21.10.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о создании рейдовых групп из числа сотрудников Госавтоинспекции и других служб милиции общественной безопасности для пресечения нарушений водителями правил обгона и маневрирования.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, с целью принятия дополнительных мер по профилактике аварийности и стабилизации дорожной обстановки в период с 22 по 24 октября будет проводиться профилактическая акция «Безопасный обгон».

— Одни из основных причин дорожно-транспортных происшествий — нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, что влечет за собой значительную тяжесть последствий, — подчеркнули в ГАИ.

За девять месяцев 2020 года на территории только Минской области по обозначенной причине произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек погибли, 21 — получил травмы. С начала года сотрудниками ГАИ за данное правонарушение привлечено к административной ответственности 1436 водителей.

В ГАИ напомнили, что административная ответственность по ч. 8 ст. 18.14 КоАП за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин (от 54 до 270 рублей) с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

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В ГАИ Минской области сообщили о создании рейдовых групп из числа сотрудников Госавтоинспекции и других служб милиции общественной безопасности для пресечения...
 
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