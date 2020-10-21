Минчанка: «Меня с дочерью облил грязью таксист». Комментарий компании

Источник материала: Onliner

Жительница столицы Марина вела дочь в школу по ул. Авакяна, когда невольно стала участником неприятного инцидента. Volkswagen с наклейками «Яндекс. Такси» при трогании с места поднял колесами в воздух кучу грязи. В итоге пробуксовки брызги разлетелись, женщина и ребенок оказались в них «с ног до головы в буквальном смысле».





Марина рассказала, что было дальше:

— На просьбы отвезти нас домой и оплатить услуги химчистки испорченных вещей совсем молодой водитель вел себя нагло и предложил сумму, которая не покрыла бы суммы предполагаемых расходов.





Приехавшая на разбор инцидента Кристина — знакомая водителя, которую он позиционировал как «директора», — продолжала хамить, решить проблему не смогла и в итоге предложила водителю еще раз обрызгать меня с ребенком. Она пыталась вырвать из моих рук телефон.





В конце концов сбросила с машины наши вещи, они сели в машину и скрылись, при этом еще раз «буксанув» с места и обрызгав нас грязью.









— Нам с ребенком, грязным с ног до головы, расстроенным и униженным, пришлось идти домой, чтобы полностью помыться, сменить одежду и обувь, — описала продолжение истории минчанка. — Естественно, из-за этого инцидента я опоздала на работу, а мой ребенок — в школу. Кроме того, я понесла непредвиденные расходы, а также была вынуждена ждать пальто, которое было куплено всего три недели назад, а в результате произошедшего выглядело абсолютно безобразно, из химчистки 4 дня. Произошла крайне неприятная ситуация, испортившая настроение и потрепавшая нервы мне и моему ребенку, которую я не могу забыть. Ребенок до сих пор под впечатлением.









Марина обратилась в «Яндекс. Такси» с просьбой провести проверку и возместить ей понесенные расходы: «Пришел ответ с извинениями, а также сообщение о том, что водитель будет отправлен на проверку знаний сервиса. Кроме того, был выделен промокод в сумме 100 российских рублей в качестве бонуса. До представителей же перевозчика достучаться было невозможно, секретарь отказалась соединить с директором, а на вопрос, по какому адресу можно оставить жалобу, ответила, что книга отзывов и предложений отсутствует».





После клиентке прислали еще одно сообщение — с указанием белорусской валюты.





Мы обратились за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси». «Первый ответ службы поддержки был отправлен по ошибке, — отметили там. — Мы повторно связались с пользователем и принесли извинения. Водитель отстранен от заказов в системе. Также разбираемся с таксопарком-партнером в произошедшем».

Ранее в МВД, комментируя подобные случаи, отмечали : «Привлечь автомобилиста к ответственности можно. Например, за мелкое хулиганство. Правда, для этого потерпевший должен быть уверен, что водитель совершил это умышленно и этому есть свидетели. Во-первых, нужно запомнить госномер машины. Желательно разглядеть и водителя, ведь за рулем может оказаться не владелец. Следующее — поиск свидетелей, нужно выяснить их фамилии, телефоны. При сдаче забрызганных вещей в химчистку следует попросить администратора подробно описать загрязнения и сохранить чеки. Следующий этап — обращение в суд. Иск можно подать и на дорожную службу, если лужи оказались на месте выбоины, а меры не были приняты вовремя».

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